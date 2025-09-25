CBSE 10th, 12th Date Sheet OUT!
UPPSC PCS Admit Card 2025: यूपीपीएससी पीसीएस एडमिट कार्ड जल्द, 6,000 से अधिक हुए आवेदन

By Priyanka Pal
Sep 25, 2025, 18:13 IST

UPPSC PCS Admit Card 2025: यूपीपीएससी पीसीएस परीक्षा 2025 के जरिए कुल 200 रिक्त पदों को भरा जाएगा। जिसमें लगभग 6 लाख से अधिक उम्मीदवार आवेदन कर चुके हैं। 12 अक्टूबर को परीक्षा, आगे लेख में जाने कब जारी होगा एडमिट कार्ड।

UPPSC PCS Admit Card 2025: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की ओर से पीसीएस परीक्षा 2025 का आयोजन 12 अक्टूबर को किया जाना है। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 200 रिक्त पदों को भरा जाएगा। संबंधित भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 20 फरवरी से शुरू की गई थी। जिसकी अंतिम तिथि 2 अप्रैल निर्धारित की गई थी। जिन उम्मीदवारों ने संबंधित भर्ती के लिए आवेदन किया था, वे अब एडमिट कार्ड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 

लेकिन यूपीपीएससी की ओर से अभी तक किसी भी प्रकार की एडमिट कार्ड से जुड़ी कोई भी सूचना जारी नहीं की गई है। लेकिन, नोटिस जारी होने के बा एडमिट कार्ड लिंक भी एक्टिव कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड के बिना किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा के लिए प्रवेश नहीं दिया जाएगा। एडमिट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जाती है। 

UPPSC PCS Admit Card 2025: एडमिट कार्ड अब आएगा?

संबंधित भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन 12 अक्टूबर से किया जाना है। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 200 पदों की रिक्तियों को पूरा किया जाएगा। लेकिन आयोग की ओर से अभी तक एडमिट कार्ड से जुड़ा कोई भी अपडेट सामने नहीं आया है। उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट देखने की सलाह दी जाती है। एडमिट कार्ड जारी होते ही उम्मीदवारों को डायरेक्ट लिंक यहां उपलब्ध करा दिया जाएगा।

यूपीपीएससी पीसीएस एडमिट कार्ड 2025

जल्द 

UPPSC PCS Admit Card 2025: महत्वपूर्ण विवरण

उम्मीदवार नीचे टेबल में यूपीपीएससी पीसीएस एडमिट कार्ड और भर्ती परीक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण विवरण देख सकते हैं:

भर्ती प्राधिकरण का नाम 

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC)

परीक्षा का नाम 

यूपीपीएससी पीसीएस परीक्षा 2025

रिक्त पद 

200

आवेदन की अंतिम तिथि 

20 फरवरी से 2 अप्रैल 2025

परीक्षा तिथि 

12 अक्टूबर, 2025

आवेदकों की संख्या 

6,000 से अधिक 

ऑफिशियल वेबसाइट 

uppsc.up.nic.in

UPPSC PCS Admit Card 2025: ऑनलाइन एडमिट कार्ड कैसे चेक करें?

आयोग द्वारा जारी किए आंकड़े बताते हैं कि आवेदन संख्या ने एक बार फिर इस साल रिकॉर्ड बना दिया है। साल 2021 के आंकड़े बताते हैं कि 6.91 लाख उम्मीदवारों द्वारा आवेदन किया गया था। जिसके बाद साल 2022, 2023 और 2024 में यह आंकड़े लगातार 6 लाख से नीचे रहे। 

वहीं इस साल आंकड़े 6 लाख से पार रिकॉर्ड किए गए हैं। उम्मीदवार अब एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे हैं। जारी होने के बाद वे नीचे दिए गए स्टेप के जरिए अपना एडमिट कार्ड/हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। 

स्टेप 2 होम पेज पर, UPPSC PCS Admit Card 2025 लिंक पर जाएं। 

स्टेप 3 लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें। 

स्टेप 4 पीडीएफ आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। 

स्टेप 5 एडमिट कार्ड/हॉल टिकट डाउनलोड करें।

स्टेप 6 एग्जाम में प्रवेश के लिए प्रिंट आउट डाउनलोड करना ना भूले। 

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

Latest Education News