UPPSC PCS Admit Card 2025: यूपीपीएससी पीसीएस एडमिट कार्ड जल्द, 6,000 से अधिक हुए आवेदन

UPPSC PCS Admit Card 2025: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की ओर से पीसीएस परीक्षा 2025 का आयोजन 12 अक्टूबर को किया जाना है। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 200 रिक्त पदों को भरा जाएगा। संबंधित भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 20 फरवरी से शुरू की गई थी। जिसकी अंतिम तिथि 2 अप्रैल निर्धारित की गई थी। जिन उम्मीदवारों ने संबंधित भर्ती के लिए आवेदन किया था, वे अब एडमिट कार्ड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यूपीपीएससी की ओर से अभी तक किसी भी प्रकार की एडमिट कार्ड से जुड़ी कोई भी सूचना जारी नहीं की गई है। लेकिन, नोटिस जारी होने के बा एडमिट कार्ड लिंक भी एक्टिव कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड के बिना किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा के लिए प्रवेश नहीं दिया जाएगा। एडमिट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जाती है। UPPSC PCS Admit Card 2025: एडमिट कार्ड अब आएगा?

UPPSC PCS Admit Card 2025: महत्वपूर्ण विवरण उम्मीदवार नीचे टेबल में यूपीपीएससी पीसीएस एडमिट कार्ड और भर्ती परीक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण विवरण देख सकते हैं: भर्ती प्राधिकरण का नाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) परीक्षा का नाम यूपीपीएससी पीसीएस परीक्षा 2025 रिक्त पद 200 आवेदन की अंतिम तिथि 20 फरवरी से 2 अप्रैल 2025 परीक्षा तिथि 12 अक्टूबर, 2025 आवेदकों की संख्या 6,000 से अधिक ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in