BSSC Stenographer Exam Pattern 2025: बीएसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम पैटर्न, यहां चेक करें

By Priyanka Pal
Sep 25, 2025, 16:54 IST

BSSC Stenographer Exam Pattern 2025: PDF डाउनलोड करें और विषय-अनुसार टॉपिक देखें। BSSC स्टेनोग्राफर सिलेबस 2025 को बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने 432 रिक्तियों के लिए जारी किया है। बिहार SSSC स्टेनोग्राफर 2025 सिलेबस में सभी विषयों को देखें - सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित, कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी।

BSSC Stenographer Exam Pattern 2025
BSSC Stenographer Exam Pattern 2025

BSSC Stenographer Exam Pattern 2025: बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) ने आधिकारिक सूचना के साथ BSSC स्टेनोग्राफर सिलेबस जारी कर दिया है। यह सिलेबस 432 स्टेनोग्राफर/स्टेनो-टाइपिस्ट ग्रेड-III की रिक्तियों के लिए योग्य उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए निर्धारित किया गया है। 

BSSC स्टेनोग्राफर सिलेबस और परीक्षा पैटर्न 2025 को अच्छी तरह से समझकर, Candidates परीक्षा की तैयारी के लिए एक असरदार रणनीति बना सकते हैं। इसलिए, हमने यहां सभी विषयों के लिए नवीनतम बिहार स्टेनोग्राफर सिलेबस और परीक्षा पैटर्न दिया है, ताकि आपको अपनी तैयारी को सही दिशा में आगे बढ़ाने और परीक्षा में शानदार सफलता हासिल करने में मदद मिले।

BSSC स्टेनोग्राफर सिलेबस 2025

बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने 432 स्टेनोग्राफर की रिक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। Registration प्रक्रिया 25 सितंबर से शुरू होगी और 5 नवंबर को समाप्त होगी। BSSC स्टेनोग्राफर नोटिफिकेशन जारी करने के साथ ही, आयोग ने सिलेबस और परीक्षा पैटर्न की भी घोषणा कर दी है।

बिहार स्टेनोग्राफर सिलेबस में कई विषय और टॉपिक शामिल हैं, ताकि Candidates बेहतर तरीके से तैयारी कर सकें। तैयारी की एक ठोस रणनीति बनाने के लिए सिलेबस को विस्तार से समझना जरूरी है। विस्तृत सिलेबस में सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित, कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी जैसे विषय शामिल हैं।

बिहार SSC स्टेनोग्राफर सिलेबस 2025: महत्वपूर्ण विवरण

परीक्षा संचालन निकाय

बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC)

डाक

स्टेनोग्राफर 

चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा + व्यावहारिक परीक्षा

कुल मार्क

600

कुल सवाल

150

अवधि

2 घंटे 15 मिनट

प्रायोगिक परीक्षण

हिंदी टाइपिंग और शॉर्ट हैंड

BSSC स्टेनोग्राफर चयन प्रक्रिया

आधिकारिक सूचना के अनुसार, चयन प्रक्रिया में चार चरण शामिल हैं। 432 स्टेनोग्राफर/स्टेनो-टाइपिस्ट ग्रेड-III पदों पर शॉर्टलिस्ट होने के लिए Candidates को सभी चरणों को पास करना होगा:

चरण 1: लिखित परीक्षा

चरण 2: प्रैक्टिकल स्टेनोग्राफी और टाइपिंग टेस्ट

चरण 3: दस्तावेजों का सत्यापन

चरण 4: मेडिकल जांच

बिहार स्टेनोग्राफर परीक्षा पैटर्न 2025

BSSC स्टेनोग्राफर परीक्षा 3 भागों में बंटी है: भाग क, ख और ग। प्रत्येक भाग में 50 ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल होते हैं और हर सवाल 4 अंकों का होता है। परीक्षा की कुल अवधि 2 घंटे 15 मिनट है। BSSC स्टेनोग्राफर परीक्षा पैटर्न को नीचे दी गई तालिका में देखें:

भाग

विषय

प्रश्न

अंक

अवधि

भाग ए

सामान्य ज्ञान

50

200

2 घंटे 15 मिनट

भाग बी

सामान्य विज्ञान और गणित

50

200

भाग सी

तर्क, तर्क, समझ और मानसिक क्षमता

50

200

कुल

 

150

600

