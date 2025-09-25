BSSC Stenographer Exam Pattern 2025: बीएसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम पैटर्न, यहां चेक करें

BSSC Stenographer Exam Pattern 2025: बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) ने आधिकारिक सूचना के साथ BSSC स्टेनोग्राफर सिलेबस जारी कर दिया है। यह सिलेबस 432 स्टेनोग्राफर/स्टेनो-टाइपिस्ट ग्रेड-III की रिक्तियों के लिए योग्य उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए निर्धारित किया गया है।

BSSC स्टेनोग्राफर सिलेबस और परीक्षा पैटर्न 2025 को अच्छी तरह से समझकर, Candidates परीक्षा की तैयारी के लिए एक असरदार रणनीति बना सकते हैं। इसलिए, हमने यहां सभी विषयों के लिए नवीनतम बिहार स्टेनोग्राफर सिलेबस और परीक्षा पैटर्न दिया है, ताकि आपको अपनी तैयारी को सही दिशा में आगे बढ़ाने और परीक्षा में शानदार सफलता हासिल करने में मदद मिले।

BSSC स्टेनोग्राफर सिलेबस 2025

बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने 432 स्टेनोग्राफर की रिक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। Registration प्रक्रिया 25 सितंबर से शुरू होगी और 5 नवंबर को समाप्त होगी। BSSC स्टेनोग्राफर नोटिफिकेशन जारी करने के साथ ही, आयोग ने सिलेबस और परीक्षा पैटर्न की भी घोषणा कर दी है।