UPSC Syllabus 2026 in Hindi: प्रीलिम्स और मेन्स के लिए आईएएस एग्जाम का पूरा सिलेबस, PDF डाउनलोड करें

UPSC Syllabus 2026 in Hindi: परीक्षा पास करने के लिए UPSC सिलेबस 2026 एक बहुत जरूरी जरिया है। जो उम्मीदवार सिविल सेवा परीक्षा (CSE) की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सबसे पहले सिलेबस से ही शुरुआत करनी चाहिए। Candidates को सिलेबस डाउनलोड करना चाहिए और अपनी तैयारी के दौरान पूरी तरह से इसका पालन करना चाहिए। सिलेबस उम्मीदवारों को परीक्षा की जरूरतों के अनुसार अपना स्टडी प्लान बनाने में मदद करता है। सिलेबस में कई तरह के विषय शामिल हैं, जैसे- इतिहास, भूगोल, राजनीति, पर्यावरण, नैतिकता, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और तकनीक, करेंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ।
UPSC सिविल सेवा परीक्षा (CSE) 2026 में चयन प्रक्रिया तीन चरणों में होती है: प्रीलिम्स (वस्तुनिष्ठ), Mains (वर्णनात्मक), और इंटरव्यू (व्यक्तित्व परीक्षण)। Prelims चरण में दो पेपर होते हैं: General Studies और CSAT। Mains में कई पेपर होते हैं, जिनमें भाषा (क्वालिफाइंग), निबंध, चार General Studies पेपर और दो वैकल्पिक विषय के पेपर शामिल हैं। अंतिम सूची में जगह बनाने के लिए, Candidates को क्वालिफाइंग भाषा के पेपर पास करने होंगे और Mains + इंटरव्यू में जरूरी अंक हासिल करने होंगे।
अंतिम सूची तैयार करते समय Prelims के अंक नहीं जोड़े जाते हैं। Prelims परीक्षा केवल Mains परीक्षा के लिए Candidates को शॉर्टलिस्ट करने के लिए आयोजित की जाती है।
UPSC 2026 Syllabus in Hindi: महत्वपूर्ण विवरण
संघ लोक सेवा आयोग सरकार में Group A और B सेवाओं के लिए Candidates की भर्ती करने के लिए हर साल सिविल सेवा परीक्षा (CSE) आयोजित करता है। परीक्षा से जुड़ी जानकारी नीचे देखें:
|
परीक्षा संचालन निकाय
|
संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी)
|
परीक्षा का नाम
|
सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) 2026
|
उद्देश्य
|
आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, केंद्रीय सेवाओं आदि में भर्ती।
|
चरणों
|
1) प्रारंभिक (उद्देश्य)
2) मुख्य (वर्णनात्मक)
3) साक्षात्कार / व्यक्तित्व परीक्षण
|
कुल अंक (लिखित + साक्षात्कार)
|
1750 लिखित (मुख्य) + 275 साक्षात्कार
|
नकारात्मक अंकन
|
हाँ, प्रारंभिक परीक्षा में (गलत उत्तरों के लिए 1/3 कटौती)
|
योग्यता पत्र
|
मुख्य परीक्षा में दो अर्हक प्रश्नपत्र: भारतीय भाषा (आठवीं अनुसूची से) और अंग्रेजी (प्रत्येक एक)
UPSC सिलेबस 2026 पीडीएफ Download
Candidates नीचे दिए गए लिंक से UPSC CSE Prelims और Mains का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं:
|
यूपीएससी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम 2026
UPSC प्रीलिम्स सिलेबस 2026 in Hindi
UPSC प्रीलिम्स परीक्षा में दो वस्तुनिष्ठ पेपर होते हैं: General Studies (GS) और CSAT। Candidates को दोनों पेपर देने होते हैं। CSAT का पेपर क्वालिफाइंग होता है, जबकि GS पेपर में पास होने के लिए Candidates को न्यूनतम अंक लाने होते हैं:
|
पेपर
|
मार्क्स
|
अवधि
|
मुख्य विषय
|
पेपर I: सामान्य अध्ययन (जीएस)
|
200
|
2 घंटे
|
• समसामयिक घटनाएँ (राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय)
• भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन
• भारतीय एवं विश्व भूगोल (भौतिक, सामाजिक, आर्थिक)
• भारतीय राजनीति एवं शासन (संविधान, संस्थाएं, अधिकार, आदि)
• आर्थिक एवं सामाजिक विकास (गरीबी, समावेशन, सतत विकास)
• पर्यावरण पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन (गैर-तकनीकी)
• सामान्य विज्ञान
|
पेपर II: CSAT (सिविल सेवा योग्यता परीक्षा)
|
200
|
2 घंटे
|
योग्यता प्रकृति (न्यूनतम 33%)
• समझ
• तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता
• निर्णय लेना और समस्या समाधान
• बुनियादी संख्यात्मकता (लगभग दसवीं कक्षा के स्तर पर)
• डेटा व्याख्या (चार्ट, ग्राफ़, तालिकाएँ)
• पारस्परिक कौशल / समझ कौशल
UPSC Mains सिलेबस
UPSC Mains परीक्षा वर्णनात्मक होती है। जो Candidates Prelims परीक्षा पास कर लेते हैं, वे Mains परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इसमें कुल नौ पेपर होते हैं, जिनमें से दो क्वालिफाइंग (भाषा के पेपर) होते हैं और बाकी पेपर रैंकिंग के लिए गिने जाते हैं:
|
पेपर
|
मार्क्स
|
अवधि
|
विषय / विषय
|
पेपर ए: भारतीय भाषा (आठवीं अनुसूची से) अर्हक
|
300
|
3 घंटे
|
भाषा का ज्ञान एवं समझ; निबंध/अनुवाद आदि (यूपीएससी योजना के अनुसार)
|
पेपर बी: अंग्रेजी योग्यता
|
300
|
3 घंटे
|
अंग्रेजी प्रयोग, व्याकरण, समझ आदि।
|
निबंध
|
250
|
3 घंटे
|
अनेक विषयों पर निबंध; विचारों को व्यक्त करने की क्षमता, संरचना, स्पष्टता।
|
सामान्य अध्ययन I
|
250
|
3 घंटे
|
भारतीय विरासत एवं संस्कृति; इतिहास; विश्व का भूगोल एवं समाज
|
सामान्य अध्ययन II
|
250
|
3 घंटे
|
शासन, संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध आदि।
|
सामान्य अध्ययन III
|
250
|
3 घंटे
|
अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, आंतरिक सुरक्षा आदि।
|
सामान्य अध्ययन IV
|
250
|
3 घंटे
|
नैतिकता, अखंडता और योग्यता; केस अध्ययन आदि।
|
वैकल्पिक विषय पेपर I
|
250
|
3 घंटे
|
वैकल्पिक सूची से अभ्यर्थी द्वारा चुना गया विषय (दो पेपर)
|
वैकल्पिक विषय पेपर II
|
250
|
3 घंटे
|
चुने गए वैकल्पिक विषय के पाठ्यक्रम को जारी रखना
