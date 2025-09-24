UPSC Syllabus 2026 in Hindi: प्रीलिम्स और मेन्स के लिए आईएएस एग्जाम का पूरा सिलेबस, PDF डाउनलोड करें

UPSC Syllabus 2026 in Hindi: परीक्षा पास करने के लिए UPSC सिलेबस 2026 एक बहुत जरूरी जरिया है। जो उम्मीदवार सिविल सेवा परीक्षा (CSE) की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सबसे पहले सिलेबस से ही शुरुआत करनी चाहिए। Candidates को सिलेबस डाउनलोड करना चाहिए और अपनी तैयारी के दौरान पूरी तरह से इसका पालन करना चाहिए। सिलेबस उम्मीदवारों को परीक्षा की जरूरतों के अनुसार अपना स्टडी प्लान बनाने में मदद करता है। सिलेबस में कई तरह के विषय शामिल हैं, जैसे- इतिहास, भूगोल, राजनीति, पर्यावरण, नैतिकता, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और तकनीक, करेंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा (CSE) 2026 में चयन प्रक्रिया तीन चरणों में होती है: प्रीलिम्स (वस्तुनिष्ठ), Mains (वर्णनात्मक), और इंटरव्यू (व्यक्तित्व परीक्षण)। Prelims चरण में दो पेपर होते हैं: General Studies और CSAT। Mains में कई पेपर होते हैं, जिनमें भाषा (क्वालिफाइंग), निबंध, चार General Studies पेपर और दो वैकल्पिक विषय के पेपर शामिल हैं। अंतिम सूची में जगह बनाने के लिए, Candidates को क्वालिफाइंग भाषा के पेपर पास करने होंगे और Mains + इंटरव्यू में जरूरी अंक हासिल करने होंगे।