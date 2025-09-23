Delhi Police Constable Vacancy 2025: दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती, 7565 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी

Delhi Police Constable Vacancy 2025: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जिसके तहत पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव (महिला एवं पुरुष) के कुल 7565 रिक्त पदों को भरा जाएगा। भर्ती के लिए इच्छुक व योग्य उम्मीदवार 21 अक्टूबर से पहले अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं।
निकाले गए पदों के लिए चयन लिखित परीक्षा, पीईटी और पीएसटी टेस्ट के जरिए किया जाएगा। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने की सलाह दी जाती है।
Delhi Police Constable Form Date 2025: ऑफिशियल नोटिफिकेशन
एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के जरिए कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव (महिला एवं पुरूषों) के कुल 7565 रिक्त पदों को भरा जाएगा। भर्ती से संबंधित डिटेल जानने के लिए आप नीचे टेबल में दिए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं:
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025
Delhi Police Constable Notification 2025: महत्वपूर्ण विवरण
नीचे टेबल में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 भर्ती से जुड़ी जरूरी जानकारी दी गई है, जिसकी जांच कर उम्मीदवार अपना आवेदन समय पर पूरा कर सकते हैं:
|
भर्ती प्राधिकरण
|
स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC)
|
पद का नाम
|
पुलिस कांस्टेबल
|
पदों की संख्या
|
7565
|
स्थान
|
दिल्ली
|
आवेदन की तिथि
|
22 सितंबर से 21 अक्टूबर, 2025
|
फीस भरने की तिथि
|
22 अक्टूबर, 2025
|
फॉर्म करेक्शन
|
29 से 31 अक्टूबर 2025
|
चयन प्रक्रिया
|
कंप्यूटर आधारित परीक्षा
|
आवेदन शुल्क
|
जनरल/OBC/ EWS - 100 रुपये
|
आयु सीमा
|
18 से 25 वर्ष
|
परीक्षा तिथि संभावित
|
दिसंबर से जनवरी 2026
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
https://delhipolice.gov.in/
Delhi Police Constable 2025 Apply Online: पात्रता मानदंड
एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए सभी उम्मीदवारों को मानदंडों को पूरा करना होगा जिसमें आयु सीमा, शैक्षणिक, शारीरिक योग्यताएं आदि शामिल की गई हैं। इन सभी डिटेल्स के बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन में विस्तार से दिया गया है।
शैक्षणिक योग्यता - किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं (इंटरमीडिएट) पास किया होना चाहिए।
Delhi Police Constable Vacancy 2025: कैटेगरी वाइस रिक्त पदों की संख्या
नीचे टेबल में सभी वर्ग के साथ - साथ सभी पदों का विवरण सहित पदों की संख्या दी गई है:
|
पोस्ट
|
UR
|
EWS
|
OBC
|
SC
|
ST
|
कुल
|
कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव (पुरूष)
|
1914
|
456
|
967
|
729
|
342
|
4408
|
कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव (पुरूष)
|
107
|
26
|
54
|
62
|
36
|
285
|
कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव (पुरूष)
|
106
|
25
|
56
|
138
|
51
|
376
|
कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव (महिला)
|
1047
|
249
|
531
|
457
|
212
|
2496
|
कुल पद
|
3174
|
756
|
1608
|
1386
|
641
|
7565
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें?
संबंधित भर्ती के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वन-टाइम रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा। जिसके बाद वह नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो कर आवेदन पूरा कर सकते हैं:
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2 होमपेज पर, SSC Delhi Police Constable Recruitment 2025 पर जाएं।
स्टेप 3 अब SSC Delhi Police Constable Online Application Form 2025 पर क्लिक करें।
स्टेप 4 मांगे गए डॉक्यूमेंट्स स्केन कर अपलोड करें।
स्टेप 5 एप्लीकेशन फीस भरें और फॉर्म सब्मिट कर प्रिंट आउट लेना ना भूलें।
