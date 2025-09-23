Delhi Police Constable Vacancy 2025: दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती, 7565 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी

Delhi Police Constable Vacancy 2025: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जिसके तहत पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव (महिला एवं पुरुष) के कुल 7565 रिक्त पदों को भरा जाएगा। भर्ती के लिए इच्छुक व योग्य उम्मीदवार 21 अक्टूबर से पहले अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं। निकाले गए पदों के लिए चयन लिखित परीक्षा, पीईटी और पीएसटी टेस्ट के जरिए किया जाएगा। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने की सलाह दी जाती है। Delhi Police Constable Form Date 2025: ऑफिशियल नोटिफिकेशन एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के जरिए कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव (महिला एवं पुरूषों) के कुल 7565 रिक्त पदों को भरा जाएगा। भर्ती से संबंधित डिटेल जानने के लिए आप नीचे टेबल में दिए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं:

दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 नोटिफिकेशन पीडीएफ Delhi Police Constable Notification 2025: महत्वपूर्ण विवरण नीचे टेबल में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 भर्ती से जुड़ी जरूरी जानकारी दी गई है, जिसकी जांच कर उम्मीदवार अपना आवेदन समय पर पूरा कर सकते हैं: भर्ती प्राधिकरण स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) पद का नाम पुलिस कांस्टेबल पदों की संख्या 7565 स्थान दिल्ली आवेदन की तिथि 22 सितंबर से 21 अक्टूबर, 2025 फीस भरने की तिथि 22 अक्टूबर, 2025 फॉर्म करेक्शन 29 से 31 अक्टूबर 2025 चयन प्रक्रिया कंप्यूटर आधारित परीक्षा आवेदन शुल्क जनरल/OBC/ EWS - 100 रुपये आयु सीमा 18 से 25 वर्ष परीक्षा तिथि संभावित दिसंबर से जनवरी 2026 ऑफिशियल वेबसाइट https://delhipolice.gov.in/ Delhi Police Constable 2025 Apply Online: पात्रता मानदंड

एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए सभी उम्मीदवारों को मानदंडों को पूरा करना होगा जिसमें आयु सीमा, शैक्षणिक, शारीरिक योग्यताएं आदि शामिल की गई हैं। इन सभी डिटेल्स के बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन में विस्तार से दिया गया है। शैक्षणिक योग्यता - किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं (इंटरमीडिएट) पास किया होना चाहिए। Delhi Police Constable Vacancy 2025: कैटेगरी वाइस रिक्त पदों की संख्या नीचे टेबल में सभी वर्ग के साथ - साथ सभी पदों का विवरण सहित पदों की संख्या दी गई है: पोस्ट UR EWS OBC SC ST कुल कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव (पुरूष) 1914 456 967 729 342 4408 कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव (पुरूष) 107 26 54 62 36 285 कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव (पुरूष) 106 25 56 138 51 376 कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव (महिला) 1047 249 531 457 212 2496 कुल पद 3174 756 1608 1386 641 7565