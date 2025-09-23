Delhi Police Constable Vacancy 2025
Delhi Police Constable Vacancy 2025: दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती, 7565 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी

By Priyanka Pal
Sep 23, 2025, 12:52 IST

Delhi Police Constable Vacancy 2025: सरकारी नौकरी का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका। एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। भर्ती के लिए इच्छुक व योग्य उम्मीदवार 21 अक्टूबर से पहले आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे लेख में दिए गए नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं।

Delhi Police Constable Vacancy 2025: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जिसके तहत पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव (महिला एवं पुरुष) के कुल 7565 रिक्त पदों को भरा जाएगा। भर्ती के लिए इच्छुक व योग्य उम्मीदवार 21 अक्टूबर से पहले अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं। 

निकाले गए पदों के लिए चयन लिखित परीक्षा, पीईटी और पीएसटी टेस्ट के जरिए किया जाएगा। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने की सलाह दी जाती है। 

Delhi Police Constable Form Date 2025: ऑफिशियल नोटिफिकेशन

एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के जरिए कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव (महिला एवं पुरूषों) के कुल 7565 रिक्त पदों को भरा जाएगा। भर्ती से संबंधित डिटेल जानने के लिए आप नीचे टेबल में दिए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं:

दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 

नोटिफिकेशन  पीडीएफ

Delhi Police Constable Notification 2025: महत्वपूर्ण विवरण

नीचे टेबल में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 भर्ती से जुड़ी जरूरी जानकारी दी गई है, जिसकी जांच कर उम्मीदवार अपना आवेदन समय पर पूरा कर सकते हैं:

भर्ती प्राधिकरण 

स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC)

पद का नाम 

पुलिस कांस्टेबल

पदों की संख्या 

7565 

स्थान 

दिल्ली 

आवेदन की तिथि 

22 सितंबर से 21 अक्टूबर, 2025

फीस भरने की तिथि 

22 अक्टूबर, 2025

फॉर्म करेक्शन 

29 से 31 अक्टूबर 2025

चयन प्रक्रिया 

कंप्यूटर आधारित परीक्षा

आवेदन शुल्क 

जनरल/OBC/ EWS - 100 रुपये

आयु सीमा 

18 से 25 वर्ष 

परीक्षा तिथि संभावित 

दिसंबर से जनवरी 2026

ऑफिशियल वेबसाइट 

https://delhipolice.gov.in/

Delhi Police Constable 2025 Apply Online: पात्रता मानदंड

एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए सभी उम्मीदवारों को मानदंडों को पूरा करना होगा जिसमें आयु सीमा, शैक्षणिक, शारीरिक योग्यताएं आदि शामिल की गई हैं। इन सभी डिटेल्स के बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन में विस्तार से दिया गया है। 

शैक्षणिक योग्यता - किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं (इंटरमीडिएट) पास किया होना चाहिए। 

Delhi Police Constable Vacancy 2025: कैटेगरी वाइस रिक्त पदों की संख्या 

नीचे टेबल में सभी वर्ग के साथ - साथ सभी पदों का विवरण सहित पदों की संख्या दी गई है:

पोस्ट 

UR

EWS

OBC

SC

ST

कुल

कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव (पुरूष)

1914

456

967

729

342

4408

कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव (पुरूष)

107

26

54

62

36

285

कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव (पुरूष)

106

25

56

138

51

376

कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव (महिला)

1047

249

531

457

212

2496

कुल पद

3174

756

1608

1386

641

7565

दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें?

संबंधित भर्ती के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वन-टाइम रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा। जिसके बाद वह नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो कर आवेदन पूरा कर सकते हैं:

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं। 

स्टेप 2 होमपेज पर, SSC Delhi Police Constable Recruitment 2025 पर जाएं। 

स्टेप 3 अब SSC Delhi Police Constable Online Application Form 2025 पर क्लिक करें।

स्टेप 4 मांगे गए डॉक्यूमेंट्स स्केन कर अपलोड करें। 

स्टेप 5 एप्लीकेशन फीस भरें और फॉर्म सब्मिट कर प्रिंट आउट लेना ना भूलें।

