दुनिया में सोयाबीन तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है?

The Largest Producer Of Soybean Oil: चीन दुनिया में सोयाबीन तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है, जहां 18 मिलियन मीट्रिक टन से ज्यादा तेल का उत्पादन होता है। इतने बड़े पैमाने पर उत्पादन का कारण देश में खाने वाले तेल की बढ़ती मांग और इसकी मजबूत कृषि प्रसंस्करण क्षमता है। बड़ी आबादी और बढ़ती खपत को देखते हुए चीन ने सोयाबीन की पिराई और तेल शोधन के लिए एक आधुनिक बुनियादी ढांचा तैयार किया है। सोयाबीन तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दुनिया भर में सोयाबीन तेल के उत्पादन में चीन पहले स्थान पर है। 2023 में, इसने लगभग 18.2 मिलियन मीट्रिक टन सोयाबीन तेल का उत्पादन किया, जो अमेरिका और ब्राजील से कहीं ज्यादा है। ये तीनों देश मिलकर दुनिया के कुल सोयाबीन तेल उत्पादन का लगभग दो-तिहाई हिस्सा बनाते हैं। इसमें से लगभग एक-तिहाई उत्पादन अकेले चीन करता है। चीन कितना सोयाबीन तेल पैदा करता है? चीन ने 2023 में लगभग 18.2 मिलियन मीट्रिक टन सोयाबीन तेल का उत्पादन किया। उत्पादन की यह बड़ी मात्रा खाने वाले तेलों में आत्मनिर्भरता पर चीन के जोर को दिखाती है। इसका कारण चीन का विशाल सोयाबीन प्रसंस्करण नेटवर्क और वनस्पति तेलों की बढ़ती घरेलू खपत भी है। इस तेल का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर चीनी घरों, पैकेट वाले खाद्य पदार्थों और फूड सर्विस सेक्टर में किया जाता है।

दुनिया के शीर्ष 5 सोयाबीन तेल उत्पादक देश रैंक देश उत्पादन (मिलियन मीट्रिक टन में) 1 चीन 18.2 2 अमेरिका 11.1 3 ब्राजील 9.2 4 अर्जेंटीना 7.6 5 भारत 1.4 1. चीन चीन सोयाबीन तेल उत्पादन में दुनिया में सबसे आगे है। 18 मिलियन मीट्रिक टन से ज्यादा के उत्पादन के साथ, यह देश अपनी खाने वाले तेल की मांग का एक बड़ा हिस्सा खुद पूरा करता है। तेजी से होते शहरीकरण, बढ़ती आय और प्रोसेस्ड फूड की बढ़ती मांग ने घरेलू सोयाबीन तेल की खपत को बढ़ाया है। चीन बड़ी मात्रा में सोयाबीन का आयात भी करता है और देश के अंदर ही उससे तेल और मील (पशु आहार) बनाता है। 2. अमेरिका अमेरिका दुनिया में सोयाबीन तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यह सालाना 11 मिलियन मीट्रिक टन से ज्यादा का उत्पादन करता है और इसके पास बहुत ही कुशल सोयाबीन खेती और प्रसंस्करण प्रणाली है। अमेरिका के सोयाबीन तेल का एक बड़ा हिस्सा देश में ही इस्तेमाल होता है। बाकी तेल का निर्यात किया जाता है और बायोडीजल उद्योग में उपयोग होता है।

3. ब्राजील ब्राजील सोयाबीन तेल के वैश्विक उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। यह हर साल 9 मिलियन मीट्रिक टन से ज्यादा तेल का उत्पादन करता है। ब्राजील की ताकत उसकी विशाल कृषि भूमि और सोयाबीन की ऊंची पैदावार है। यह देश सोयाबीन तेल का उपयोग घरेलू खपत और बायोडीजल उत्पादन में एक मुख्य घटक के रूप में करता है। 4. अर्जेंटीना अर्जेंटीना वैश्विक सोयाबीन तेल उद्योग में एक अहम देश है, जो सालाना 7.6 मिलियन मीट्रिक टन से ज्यादा उत्पादन करता है। यह देश अपने निर्यात के लिए ज्यादा जाना जाता है, क्योंकि इसके अधिकांश सोयाबीन तेल को अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए प्रोसेस किया जाता है। अर्जेंटीना का सोयाबीन पिराई उद्योग दुनिया के सबसे बड़े उद्योगों में से एक है। 5. भारत भारत सोयाबीन तेल का पांचवां सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसका सालाना उत्पादन लगभग 1.4 मिलियन मीट्रिक टन है। हालांकि यहां घरेलू खपत बहुत ज्यादा है, फिर भी भारत अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में खाने वाले तेल का आयात करता है। देश आयात पर निर्भरता कम करने के लिए घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर काम कर रहा है।

सोयाबीन तेल उत्पादन के बारे में रोचक तथ्य 1. एशिया में खाने वाले तेल की मांग दुनिया भर में सोयाबीन तेल की सबसे ज्यादा खपत एशिया में होती है। चीन और भारत अपनी बड़ी आबादी और खान-पान की आदतों के कारण इसके सबसे बड़े उपभोक्ता हैं। 2. बायोफ्यूल में उपयोग सोयाबीन तेल का इस्तेमाल सिर्फ खाना पकाने में ही नहीं होता, बल्कि यह बायोडीजल का एक मुख्य घटक भी है। अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों में बड़े बायोडीजल कार्यक्रम हैं, जो काफी हद तक सोयाबीन तेल पर निर्भर हैं। 3. तेल निकालने की ऊंची दर सोयाबीन से तेल निकालने की दर बहुत ज्यादा होती है, जो लगभग 18-20% है। यह बात इसे व्यावसायिक तेल उत्पादन के लिए सबसे कुशल तिलहनी फसलों में से एक बनाती है। 4. वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी चीन, अमेरिका और ब्राजील मिलकर दुनिया के 60% से ज्यादा सोयाबीन तेल का उत्पादन करते हैं। यह उन्हें खाने वाले तेल उद्योग की प्रमुख शक्ति बनाता है। 5. प्रसंस्करण के सह-उत्पाद