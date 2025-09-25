CBSE 10th, 12th Date Sheet OUT!
Focus
Quick Links

RPSC AE Admit Card 2025: आरपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर, हॉल टिकट डायरेक्ट लिंक rpsc.rajasthan.gov.in से कर सकेंगे डाउनलोड

By Priyanka Pal
Sep 25, 2025, 11:54 IST

RPSC AE Admit Card 2025: आरपीएससी की ओर से असिस्टेंट इंजीनियर एडमिट कार्ड किसी भी वक्त जारी किया जा सकता है। जिन उम्मीदवारों ने संबंधित भर्ती के लिए आवेदन किया था, वे 28 अगस्त की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। आगे लेख में दिए गए डायरेक्ट लिंक से एडमिट कार्ड/हॉल टिकट करें डाउनलोड।

Add as a preferred source on Google
Join us
RPSC AE Admit Card 2025
RPSC AE Admit Card 2025

RPSC AE Admit Card 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से असिस्टेंट इंजीनियर एडमिट कार्ड 2025 जल्द जारी किए जाने की उम्मीद है। संबंधित भर्ती परीक्षा का आयोजन 28 सितंबर को राज्यभर के विभिन्न केंद्रों पर किया जाएगा। इस परीक्षा के माध्यम से कुल 1014 रिक्त पदों को भरा जाएगा। जिसके लिए चयन प्रक्रिया का पहला चरण प्रीलिम्स लिखित परीक्षा है। 

बिना एडमिट के किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे। 

RPSC AE Admit Card 2025: डायरेक्ट लिंक 

आरपीएससी की ओर से एई भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 20 सितंबर, 2025 को किया जाएगा। एडमिट कार्ड लिंक एक्टिव होने के बाद यहां डायरेक्ट लिंक उपलब्ध करा दिया जाएगा। जिसे डाउनलोड करने के लिए आपको लॉगिन क्रेडेंशियल की आवश्यता होगी। नीचे टेबल में दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर सकते हैं:

आरपीएससी एई एडमिट कार्ड 2025

डायरेक्ट लिंक 

RPSC AE Admit Card 2025: महत्वपूर्ण विवरण

संबंधित भर्ती परीक्षा का आयोजन 28 सितंबर को किया जाएगा। जिससे जुड़ा विवरण नीचे टेबल में दिया गया है:

भर्ती प्राधिकरण का नाम 

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) 

पद का नाम 

असिस्टेंट इंजीनियर 

परीक्षा का नाम 

राजस्थान राज्य इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा

पदों की संख्या 

1014

एडमिट कार्ड तिथि 

25 सितंबर, 2025 

परीक्षा तिथि 

28 सितंबर (रविवार)

चयन प्रक्रिया 

  • प्रीलिम्स

  • मेन्स

  • इंटरव्यू

ऑफिशियल वेबसाइट 

rpsc.rajasthan.gov.in

RPSC AE Admit Card 2025: एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करें?

आरपीएससी भर्ती परीक्षा का आयोजन कुल 1014 रिक्त पदों के लिए किया जा रहा है। यह परीक्षा 28 सितंबर को राज्यभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित होगी। उम्मीदवारों को बिना एडमिट कार्ड के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। एडमिट कार्ड लिंक एक्टिव होते ही उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप के जरिए हॉल टिकट आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। 

स्टेप 2 होम पेज पर, RPSC AE Admit Card 2025 पर जाएं। 

स्टेप 3 एडमिट कार्ड 2025 लिंक पर क्लिक करें। 

स्टेप 4 अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें। 

स्टेप 5 अब एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। 

स्टेप 6 पीडीएफ को डाउनलोड करें। 

स्टेप 7 एग्जाम में प्रिंट आउट ले जाना ना भूलें।

RPSC AE Admit Card 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से असिस्टेंट इंजीनियर एडमिट कार्ड 2025 जल्द जारी किए जाने की उम्मीद है। संबंधित भर्ती परीक्षा का आयोजन 28 सितंबर को राज्यभर के विभिन्न केंद्रों पर किया जाएगा। इस परीक्षा के माध्यम से कुल 1014 रिक्त पदों को भरा जाएगा। जिसके लिए चयन प्रक्रिया का पहला चरण प्रीलिम्स लिखित परीक्षा है। 

बिना एडमिट के किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे। 

RPSC AE Admit Card 2025: डायरेक्ट लिंक 

आरपीएससी की ओर से एई भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 20 सितंबर, 2025 को किया जाएगा। एडमिट कार्ड लिंक एक्टिव होने के बाद यहां डायरेक्ट लिंक उपलब्ध करा दिया जाएगा। जिसे डाउनलोड करने के लिए आपको लॉगिन क्रेडेंशियल की आवश्यता होगी। नीचे टेबल में दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर सकते हैं:

आरपीएससी एई एडमिट कार्ड 2025

डायरेक्ट लिंक 

RPSC AE Admit Card 2025: महत्वपूर्ण विवरण

संबंधित भर्ती परीक्षा का आयोजन 28 सितंबर को किया जाएगा। जिससे जुड़ा विवरण नीचे टेबल में दिया गया है:

भर्ती प्राधिकरण का नाम 

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) 

पद का नाम 

असिस्टेंट इंजीनियर 

परीक्षा का नाम 

राजस्थान राज्य इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा

पदों की संख्या 

1014

एडमिट कार्ड तिथि 

25 सितंबर, 2025 

परीक्षा तिथि 

28 सितंबर (रविवार)

चयन प्रक्रिया 

  • प्रीलिम्स

  • मेन्स

  • इंटरव्यू

ऑफिशियल वेबसाइट 

rpsc.rajasthan.gov.in

RPSC AE Admit Card 2025: एडमिट कार्ड में रिक्त विवरण

आरपीएससी एई एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करते समय उम्मीदवारों को उस पर दिए गए महत्वपूर्ण विवरणों की जांच अवश्य करनी चाहिए। किसी भी प्रक्रार की गलती होने पर तुरंत अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए। आरपीएससी एडमिट कार्ड में निम्नलिखित विवरण उल्लेखित होते हैं:

  • उम्मीदवार का नाम
  • रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर
  • उम्मीदवार के सिग्नेचर 
  • परीक्षा का नाम 
  • पिता का नाम
  • परीक्षा तिथि 
  • परीक्षा का समय और रिपोर्टिंग का समय 
  • परीक्षा केंद्र का पता
  • परीक्षा के निर्देश
  • निरिक्षक के सिग्नेचर आदि।

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News