RPSC AE Admit Card 2025: आरपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर, हॉल टिकट डायरेक्ट लिंक rpsc.rajasthan.gov.in से कर सकेंगे डाउनलोड

RPSC AE Admit Card 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से असिस्टेंट इंजीनियर एडमिट कार्ड 2025 जल्द जारी किए जाने की उम्मीद है। संबंधित भर्ती परीक्षा का आयोजन 28 सितंबर को राज्यभर के विभिन्न केंद्रों पर किया जाएगा। इस परीक्षा के माध्यम से कुल 1014 रिक्त पदों को भरा जाएगा। जिसके लिए चयन प्रक्रिया का पहला चरण प्रीलिम्स लिखित परीक्षा है।
बिना एडमिट के किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे।
RPSC AE Admit Card 2025: डायरेक्ट लिंक
आरपीएससी की ओर से एई भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 20 सितंबर, 2025 को किया जाएगा। एडमिट कार्ड लिंक एक्टिव होने के बाद यहां डायरेक्ट लिंक उपलब्ध करा दिया जाएगा। जिसे डाउनलोड करने के लिए आपको लॉगिन क्रेडेंशियल की आवश्यता होगी। नीचे टेबल में दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर सकते हैं:
|
आरपीएससी एई एडमिट कार्ड 2025
|
डायरेक्ट लिंक
RPSC AE Admit Card 2025: महत्वपूर्ण विवरण
संबंधित भर्ती परीक्षा का आयोजन 28 सितंबर को किया जाएगा। जिससे जुड़ा विवरण नीचे टेबल में दिया गया है:
|
भर्ती प्राधिकरण का नाम
|
राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC)
|
पद का नाम
|
असिस्टेंट इंजीनियर
|
परीक्षा का नाम
|
राजस्थान राज्य इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा
|
पदों की संख्या
|
1014
|
एडमिट कार्ड तिथि
|
25 सितंबर, 2025
|
परीक्षा तिथि
|
28 सितंबर (रविवार)
|
चयन प्रक्रिया
|
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
rpsc.rajasthan.gov.in
RPSC AE Admit Card 2025: एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करें?
आरपीएससी भर्ती परीक्षा का आयोजन कुल 1014 रिक्त पदों के लिए किया जा रहा है। यह परीक्षा 28 सितंबर को राज्यभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित होगी। उम्मीदवारों को बिना एडमिट कार्ड के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। एडमिट कार्ड लिंक एक्टिव होते ही उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप के जरिए हॉल टिकट आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं:
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर, RPSC AE Admit Card 2025 पर जाएं।
स्टेप 3 एडमिट कार्ड 2025 लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 4 अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें।
स्टेप 5 अब एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा।
स्टेप 6 पीडीएफ को डाउनलोड करें।
स्टेप 7 एग्जाम में प्रिंट आउट ले जाना ना भूलें।
RPSC AE Admit Card 2025: एडमिट कार्ड में रिक्त विवरण
आरपीएससी एई एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करते समय उम्मीदवारों को उस पर दिए गए महत्वपूर्ण विवरणों की जांच अवश्य करनी चाहिए। किसी भी प्रक्रार की गलती होने पर तुरंत अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए। आरपीएससी एडमिट कार्ड में निम्नलिखित विवरण उल्लेखित होते हैं:
- उम्मीदवार का नाम
- रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर
- उम्मीदवार के सिग्नेचर
- परीक्षा का नाम
- पिता का नाम
- परीक्षा तिथि
- परीक्षा का समय और रिपोर्टिंग का समय
- परीक्षा केंद्र का पता
- परीक्षा के निर्देश
- निरिक्षक के सिग्नेचर आदि।
