BSEB बिहार बोर्ड कक्षा 12 जीवविज्ञान पाठ्यक्रम 2025 - 26, पाठ्यक्रम पीडीएफ यहां से डाउनलोड करें

By Simran Akhouri
Sep 25, 2025, 17:26 IST

BSEB बिहार बोर्ड सिलेबस 2025-2026 PDF डाउनलोड करें: क्या आप शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं जीवविज्ञान का सिलेबस ढूंढ रहे हैं? यह लेख बिहार बोर्ड के छात्रों को नवीनतम और अद्यतन सिलेबस डाउनलोड करने के लिए सीधे लिंक प्रदान करता है। आधिकारिक वेबसाइट से PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।

बिहार बोर्ड कक्षा 12 जीव विज्ञान पाठ्यक्रम 2025-26
बिहार बोर्ड कक्षा 12 जीव विज्ञान पाठ्यक्रम 2025-26

Bihar Board Class 12 Biology Syllabus - 2025-26 के लिए बीएसईबी बिहार बोर्ड 12वीं के पाठ्यक्रम को नवीनतम परीक्षा पैटर्न के अनुरूप अपडेट किया गया है, जिससे छात्रों को प्रभावी ढंग से तैयारी करने और महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। यह सत्र-वार पाठ्यक्रम पीडीएफ प्रारूप में मुफ्त डाउनलोड के लिए उपलब्ध है, जिससे छात्रों को आसान पहुँच और एक व्यवस्थित अध्ययन योजना मिलती है। पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से समझकर, छात्र प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दे सकते हैं और अपने परीक्षा प्रदर्शन को बेहतर बना सकते हैं।

बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं का पाठ्यक्रम 2025-26


bio 1

bio 2

bio 3

bio 4

 

bio 5

नीचे बिहार बोर्ड कक्षा 12 के पाठ्यक्रम के सीधे पीडीएफ लिंक दिए गए हैं। आप इन लिंक्स पर क्लिक करके आसानी से पाठ्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं। यह पीडीएफ आपकी परीक्षाओं की तैयारी में मदद करेगी और मुफ्त डाउनलोड के लिए उपलब्ध है।

Bihar Board Class 12th Biology Syllabus PDF

बिहार बोर्ड सिलेबस पीडीएफ 2025 कैसे डाउनलोड करें?

बिहार बोर्ड ने छात्रों के लिए पाठ्यक्रम की पीडीएफ़ मुफ़्त में डाउनलोड के लिए उपलब्ध करा दी है। पाठ्यक्रम डाउनलोड करने के लिए, इन चरणों का पालन करें:

चरण 1: biharboardonline.com पर जाएँ।

चरण 2: ऊपरी मेनू बार में 'सिलेबस' विकल्प खोजें।

चरण 3: ड्रॉप-डाउन मेनू से अपनी कक्षा चुनें।

चरण 4: विषय के नाम पर क्लिक करें और पीडीएफ़ डाउनलोड करें।

