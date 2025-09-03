Rajasthan University Result 2025 Link [OUT]: राजस्थान यूनिवर्सिटी रिजल्ट uniraj.ac.in पर जारी, यहां से करें चेक

Rajasthan University Result 2025: राजस्थान विश्वविद्यालय (University of Rajasthan, Uniraj) ने वर्ष 2025 के विभिन्न स्नातक (UG) और स्नातकोत्तर (PG) पाठ्यक्रमों के परीक्षा परिणाम आधिकारिक वेबसाइट uniraj.ac.in पर जारी कर दिए हैं। अब बीए, बीएससी, बीकॉम, एलएलबी, एमए सहित कई कोर्सों में अध्ययनरत छात्र अपना रिजल्ट ऑनलाइन result.uniraj.ac.in पर देख सकते हैं।
Rajasthan University Result 2025 Marksheet PDF Link
राजस्थान विश्वविद्यालय (Uniraj) ने 2025 के लिए BA, BSc, BCom, MA, MCom, LLB और अन्य पाठ्यक्रमों का परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। छात्र अपनी मार्कशीट PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। परिणाम चेक करने और मार्कशीट PDF डाउनलोड करने के लिए छात्रों को रोल नंबर (Roll Number) दर्ज करना होगा।
|
तारीख
|
परीक्षा का नाम
|
रिजल्ट लिंक
|
01-09-2025
|
M.B.A. (Services Management) II-Semester Exam May-2025
|
01-09-2025
|
M.B.A. (Services Management) IV-Semester Exam May-2025
|यहां क्लिक करें
|
01-09-2025
|
M.B.A. Executive IV-Semester Exam May-2025
|यहां क्लिक करें
|
01-09-2025
|
M.B.A. II-Semester Exam May-2025
|यहां क्लिक करें
|
01-09-2025
|
M.B.A. IV-Semester Exam May-2025
|यहां क्लिक करें
|
01-09-2025
|
P.G.D.C.A II-Semester Exam May-2025
|यहां क्लिक करें
|
28-08-2025
|
L.L.M. (Group-CBC) IV-Semester Exam May-2025
|यहां क्लिक करें
|
28-08-2025
|
L.L.M. (Group-CL) IV-Semester Exam May-2025
|यहां क्लिक करें
|
28-08-2025
|
L.L.M. (Group-TC) IV-Semester Exam May-2025
|यहां क्लिक करें
|
28-08-2025
|
L.L.M. (HR and VE) II-Semester Exam May-2025
|यहां क्लिक करें
|
28-08-2025
|
L.L.M. (HR and VE) IV-Semester Exam May-2025
|यहां क्लिक करें
|
28-08-2025
|
L.L.M. II-Semester Exam May-2025
|यहां क्लिक करें
|
28-08-2025
|
M.A. (Public Administration) I-Semester Exam Dec-2024 (Reval.)
|यहां क्लिक करें
|
28-08-2025
|
M.A. (Public Administration) III-Semester Exam Dec-2024 (Reval.)
|यहां क्लिक करें
|
22-08-2025
|
M.A. (Dramatics) II-Semester Exam May-2025
|यहां क्लिक करें
|
22-08-2025
|
M.A. (Dramatics) IV-Semester Exam May-2025
|यहां क्लिक करें
|
22-08-2025
|
M.A. (Drawing and Painting) II-Semester Exam May-2025
|यहां क्लिक करें
|
22-08-2025
|
M.A. (MVA) (Painting) II-Semester Exam May-2025
|यहां क्लिक करें
|
22-08-2025
|
M.A. (MVA) (Sculpture) II-Semester Exam May-2025
|यहां क्लिक करें
|
22-08-2025
|
M.A. (Sanskrit) II-Semester Exam May-2025
|यहां क्लिक करें
|
22-08-2025
|
M.A. (Sanskrit) IV-Semester Exam May-2025
|यहां क्लिक करें
|
22-08-2025
|
M.A. Economics II-Semester Exam May-2025
|यहां क्लिक करें
|
22-08-2025
|
M.A. Economics IV-Semester Exam May-2025
|यहां क्लिक करें
|
22-08-2025
|
M.A. Journalism and Mass Communication II-Semester Exam May-2025
|यहां क्लिक करें
|
22-08-2025
|
M.A./M.Sc. (Anthropology) II-Semester Exam May-2025
|यहां क्लिक करें
|
22-08-2025
|
M.A./M.Sc. (Anthropology) IV-Semester Exam May-2025
|यहां क्लिक करें
|
22-08-2025
|
Mass Communication IV-Semester Exam May-2025
|यहां क्लिक करें
|
21-08-2025
|
LL.B. I Year (New Scheme) Exam-2025
|यहां क्लिक करें
|
21-08-2025
|
LL.B. I Year Exam-2025
|यहां क्लिक करें
|
21-08-2025
|
LL.B. II Year (Acad.) Exam-2025
|यहां क्लिक करें
|
21-08-2025
|
LL.B. II Year (New Scheme) Exam-2025
|यहां क्लिक करें
|
21-08-2025
|
LL.B. Semester-II May-2025
|यहां क्लिक करें
|
20-08-2025
|
Master of Computer Application II-Semester Exam May-2025
|यहां क्लिक करें
कहां देखें राजस्थान यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025?
छात्र नीचे दिए आधिकारिक लिंक पर क्लिक कर अपना रोल नंबर दर्ज करके मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।
-
आधिकारिक वेबसाइट: uniraj.ac.in
-
रिजल्ट पोर्टल: result.uniraj.ac.in
राजस्थान यूनिवर्सिटी रिजल्ट चेक कैसे करें?
-
सबसे पहले राजस्थान विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
-
"Student Corner" सेक्शन में जाकर Result टैब पर क्लिक करें।
-
अपने कोर्स और वर्ष/सेमेस्टर का चयन करें।
-
रोल नंबर व जन्मतिथि दर्ज करके "Submit" पर क्लिक करें।
-
आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसे आप डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं।
रिजल्ट में क्या मिलेगा?
-
छात्र का नाम और रोल नंबर
-
विषयवार अंक (Marks)
-
कुल अंक और प्रतिशत
-
ग्रेड/डिवीजन
-
पास/फेल की स्थिति
राजस्थान यूनिवर्सिटी रिजल्ट के आगे की प्रक्रिया
-
रीवैल्यूएशन (Revaluation): यदि कोई छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं है, तो वह निर्धारित समय सीमा के भीतर रीवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर सकता है।
-
सप्लीमेंट्री परीक्षा: जिन छात्रों के एक या अधिक विषयों में अंक कम हैं, उन्हें सप्लीमेंट्री परीक्षा का अवसर दिया जाएगा।
-
आधिकारिक मार्कशीट और प्रमाण पत्र संबंधित कॉलेज या विश्वविद्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं।
