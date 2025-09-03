IBPS RRB Apply Online 2025, Direct Link
बिहार में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? जानें यहां

By Mahima Sharan
Sep 3, 2025, 16:38 IST

भारत में मक्के की खेती बहुत ही प्रचलित है, लेकिन क्या आप जानते हैं बिहार के किस जिले में सबसे ज्यादा मक्के की खेती होती है? बता दें कि बिहार के अररिया जिले में सबसे ज्यादा मक्के की खेती की जाती है।

Maize Producing District In Bihar: 

भारत में मक्का एक प्रमुख फसल है, जिसका इस्तेमाल विभिन्न पहलुओं में किया जाता है। यह पशुओं के चारे, खाद्य पदार्थ और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए उगाई जाती है। वैसे तो देश के कई राज्यों में मक्के की खेती जमकर होती है, लेकिन आज हम बिहार के उन जिलों के बारे में बात करेंगे, जहां सबसे ज्यादा मक्के उगाए जाते हैं। 

बिहार में मक्के का उत्पादन कई जिलों में होता है, लेकिन सबसे ज्यादा मक्के की खेती अररिया जिले में की जाती है। इसके अलावा, पूर्णिया, बेगूसराय, कटिहार, भागलपुर, सहरसा, समस्तीपुर और खगड़िया जैसे जिले भी मक्का उत्पादन के लिए प्रमुख हैं।

प्रमुख मक्का उत्पादक जिले

अररिया:

वर्ष 2022-2023 में, बिहार में सर्वाधिक मक्का उत्पादकता अररिया जिले में दर्ज की गई।

बेगूसराय:

अकेले बेगूसराय में पूरे राज्य के 8 प्रतिशत से अधिक मक्का का उत्पादन होता है।

अन्य जिले:

पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, सहरसा, खगड़िया और समस्तीपुर भी बिहार में मक्का उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

क्यों होती है मक्के की खेती?

जैसे-जैसे बिहार में इथेनॉक प्लांट्स का चलन बढ़ रहा है, वैसे ही मक्के की खपत में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। राज्य में 50 प्रतिशत मक्के का इस्तेमाल इथेनॉल बनाने के लिए किया जा रहा है।

किस मौसम में होती है मक्के की खेती?

मक्के की खेती खरीफ, रबी और जायद तीनों ही मौसमों में की जा सकती है, जिसमें खरीफ (जून-जुलाई) का मौसम सबसे अधिक प्रचलित है। बुवाई खरीफ मौसम के दौरान जून से जुलाई तक, रबी मौसम के दौरान अक्टूबर-नवंबर में और जायद (ग्रीष्म) मौसम के दौरान फरवरी के अंत से मार्च के मध्य तक की जाती है।

मक्का उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियां

बिहार के गंगा के मैदानों की उपजाऊ मिट्टी और अनुकूल जलवायु मक्का की खेती के लिए आदर्श माने जाते हैं। उन्नत कृषि पद्धतियों और संकर बीजों के उपयोग से इस फसल का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है।

मक्के से जुड़े कुछ रोचक तथ्य

मक्का एक विविध वैश्विक खाद्यान्न है जिसकी हज़ारों किस्में हैं। इसकी उत्पत्ति मेक्सिको में हुई और जिसे आज हम मक्का के रूप में जानते हैं। 

यह एक बहुमुखी पौधा है, जिसे अनाज, सब्जी और फल माना जाता है, जिसके दानों का उपयोग भोजन (जैसे पॉपकॉर्न और मासा) और गैर-खाद्य पदार्थों जैसे आतिशबाजी, गोंद और जैव ईंधन के लिए किया जाता है। 

मक्का आनुवंशिक रिसर्च के लिए भी एक महत्वपूर्ण मॉडल है और दुनिया भर में लाखों लोगों का पेट भरता है, हालांकि इस पर अत्यधिक निर्भर आहार में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो सकती है यदि पूरक आहार न दिया जाए।

मक्का दुनिया के सबसे पुराने अनाजों में से एक है और यह एक महत्वपूर्ण मुख्य खाद्य फसल है जिसकी खेती विभिन्न कृषि-पारिस्थितिकी क्षेत्रों और कृषि प्रणालियों में की जाती है।

