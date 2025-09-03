NDA Salary 2025: एनडीए जॉब प्रोफाइल हर महीने की सैलरी,भत्ते और सुविधाएं जानिए

NDA Salary 2025: राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना के लिए कैडेट्स की भर्ती करती है। NDA में तीन साल की ट्रेनिंग के दौरान, कैडेट्स को 7वें वेतन आयोग के अनुसार, पे लेवल 10 के तहत हर महीने 56,100 रुपये का एक निश्चित स्टाइपेंड मिलता है।

कमीशन मिलने के बाद, अधिकारियों की शुरुआत पे लेवल 10 से होती है। उनकी बेसिक सैलरी 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये के बीच होती है। जैसे-जैसे वे अलग-अलग रैंकों पर आगे बढ़ते हैं, उनकी सैलरी काफी बढ़ जाती है। यह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद तक जाती है, जहां सैलरी 2,50,000 रुपये होती है। NDA की सैलरी का स्ट्रक्चर रैंक के साथ नीचे देखें।

NDA Salary 2025 Structure: रैंक के अनुसार सैलरी

जो लोग भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना में शामिल होना चाहते हैं, वे इन बलों की सैलरी का स्ट्रक्चर जानने के लिए उत्सुक होंगे। Candidates को NDA चयन प्रक्रिया से गुजरना होता है, जिसके बाद उन्हें एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए बुलाया जाता है। अपनी ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद, Candidates को ऑफिसर के रूप में कमीशन दिया जाता है। कैडेट के रूप में शुरुआत करने से लेकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने तक की सैलरी का स्ट्रक्चर नीचे दिया गया है: