NDA Salary 2025: एनडीए जॉब प्रोफाइल हर महीने की सैलरी,भत्ते और सुविधाएं जानिए

By Priyanka Pal
Sep 3, 2025, 16:22 IST

NDA Salary 2025: जो Candidates NDA परीक्षा पास करेंगे, उन्हें तीन साल के ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए बुलाया जाएगा। इन NDA कैडेट्स को तीन साल की ट्रेनिंग के दौरान हर महीने 56,100 रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा। नीचे NDA सैलरी के अलग-अलग हिस्सों, जॉब की भूमिकाओं और करियर में तरक्की के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है।

NDA Salary 2025
NDA Salary 2025

NDA Salary 2025: राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना के लिए कैडेट्स की भर्ती करती है। NDA में तीन साल की ट्रेनिंग के दौरान, कैडेट्स को 7वें वेतन आयोग के अनुसार, पे लेवल 10 के तहत हर महीने 56,100 रुपये का एक निश्चित स्टाइपेंड मिलता है।

कमीशन मिलने के बाद, अधिकारियों की शुरुआत पे लेवल 10 से होती है। उनकी बेसिक सैलरी 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये के बीच होती है। जैसे-जैसे वे अलग-अलग रैंकों पर आगे बढ़ते हैं, उनकी सैलरी काफी बढ़ जाती है। यह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद तक जाती है, जहां सैलरी 2,50,000 रुपये होती है। NDA की सैलरी का स्ट्रक्चर रैंक के साथ नीचे देखें।

NDA Salary 2025 Structure: रैंक के अनुसार सैलरी

जो लोग भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना में शामिल होना चाहते हैं, वे इन बलों की सैलरी का स्ट्रक्चर जानने के लिए उत्सुक होंगे। Candidates को NDA चयन प्रक्रिया से गुजरना होता है, जिसके बाद उन्हें एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए बुलाया जाता है। अपनी ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद, Candidates को ऑफिसर के रूप में कमीशन दिया जाता है। कैडेट के रूप में शुरुआत करने से लेकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने तक की सैलरी का स्ट्रक्चर नीचे दिया गया है: 

रैंक / प्रशिक्षण स्थिति

वेतन स्तर

मूल वेतन सीमा (₹)

प्रशिक्षण (कैडेट)

स्तर 10

56,100 (निश्चित वजीफा)

लेफ्टिनेंट

स्तर 10

56,100 - 1,77,500

कप्तान

स्तर 10बी

61,300 - 1,93,900

प्रमुख

स्तर 11

69,400 - 2,07,200

लेफ्टेनंट कर्नल

स्तर 12ए

1,21,200 - 2,12,400

कर्नल

स्तर 13

1,30,600 - 2,15,900

ब्रिगेडियर

स्तर 13ए

1,39,600 - 2,17,600

महा सेनापति

स्तर 14

1,44,200 - 2,18,200

लेफ्टिनेंट जनरल (एचएजी स्केल)

स्तर 15

1,82,200 - 2,24,100

HAG+ स्केल

स्तर 16

2,05,400 - 2,24,400

वीसीओएएस / सेना कमांडर / लेफ्टिनेंट जनरल

स्तर 17

2,25,000 (निश्चित)

थल सेनाध्यक्ष (सीओएएस)

स्तर 18

2,50,000 (निश्चित)

NDA Salary Structure: अतिरिक्त सुविधाएं और भत्ते

बेसिक सैलरी के साथ-साथ, अधिकारियों को उनकी पोस्टिंग और भूमिका के आधार पर कई अन्य लाभ भी मिल सकते हैं।


स्पेशल फोर्स अलाउंस: 25,000 रुपये/महीना


फ्लाइंग अलाउंस: आर्मी एविएशन कॉर्प्स, नेवी एयर आर्म या IAF में एविएटर्स के लिए 25,000 रुपये/महीना


हाई एल्टीट्यूड / सियाचिन अलाउंस: जगह के आधार पर 3,400-42,500 रुपये/महीना।


पैरा/जंप इंस्ट्रक्टर और पैराशूट अलाउंस: 10,500 रुपये/महीना।

फील्ड एरिया अलाउंस, रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, यूनिफॉर्म और ड्रेस अलाउंस, सी-गोइंग / सबमरीन अलाउंस: विशेष पोस्टिंग और ड्यूटी के लिए अतिरिक्त भत्ते।

NDA जॉब प्रोफाइल

जो Candidates NDA परीक्षा पास करेंगे, वे तीन साल की अवधि के लिए ट्रेनिंग कैडेट के रूप में शामिल होंगे। इस दौरान उन्हें अकादमिक और पेशेवर रूप से ट्रेनिंग दी जाती है।

ट्रेनिंग के दौरान: कैडेट्स को तीन साल तक अकादमिक और शारीरिक रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। वे कमीशन भूमिकाओं की तैयारी के साथ-साथ एक डिग्री (BA, BSc, या BTech) भी हासिल करते हैं।

कमीशन मिलने के बाद: अधिकारी अपनी निर्धारित सेवा (सेना, नौसेना या वायु सेना) में काम करते हैं। वे कई तरह के कर्तव्य निभाते हैं, जैसे:

  • सैनिकों का नेतृत्व करना और अभियानों का प्रबंधन करना
  • रक्षा मिशनों की योजना बनाना और उन्हें पूरा करना
  • रणनीतिक योजना और ट्रेनिंग में शामिल होना
  • पोस्टिंग के आधार पर ऑपरेशनल, इंस्ट्रक्शनल या विशेष भूमिकाएं निभाना

अतिरिक्त जिम्मेदारियां: ट्रेनिंग और सेवा की जरूरतों के आधार पर, इसमें फ्लाइंग मिशन, स्पेशल फोर्स यूनिट का नेतृत्व, स्टाफ ड्यूटी या चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में कमांड जैसी जिम्मेदारियां शामिल हो सकती हैं।

