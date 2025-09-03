MPESB Primary Teacher Recruitment 2025: एमपी प्राइमरी शिक्षक भर्ती के कुल 13089 रिक्त पदों के लिए, परीक्षा तिथि सहित डिटेल यहां esb.mp.gov.in देखें

MPESB Primary Teacher Exam 2025: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) की ओर से प्राइमरी शिक्षक परीक्षा तिथि 2025 की घोषणा की है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर एग्जाम डेट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं।

संबंधित भर्ती परीक्षा के जरिए कुल 13089 रिक्त पदों को भरा जाना है। जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 17 जुलाई से 1 अगस्त, 2025 तक मांगे गए थे। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नीचे लेख में दिए गए गए विवरणों की जांच कर सकते हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी में जुट सकते हैं।

MP Primary Teacher Exam 2025: महत्वपूर्ण विवरण

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) की ओर से प्राइमरी शिक्षक परीक्षा 2025 का आयोजन 9 अक्टूबर को किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों इसके लिए आवेदन किया था, वे नीचे लेख में दिए गए विवरणों की जांच कर सकते हैं: