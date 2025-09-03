BPSC TRE Exam Date 2025: 16 से 19 दिसंबर को बीपीएससी परीक्षा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन सहित डिटेल्स यहां bpsc.bihar.gov.in देखें

BPSC TRE 4.0 Exam Date 2025: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से दिसंबर 2025 शिक्षक भर्ती परीक्षा की अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी सूचना के अनुसार परीक्षा का आयोजन 16 से 19 दिसंबर तक किया जाएगा। इस भर्ती अभियान के तहत राज्य के प्राथमिक, माध्यमिक सहित शिक्षकों की भर्ती की नियुक्ति की जाएगी।

परीक्षा का परिणाम 20 से 24 जनवरी 2026 के बीच घोषित किया जाएगा। एडमिट कार्ड, परीक्षा तिथि सहित अन्य जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे लेख में दिया गया विवरण देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने की सलाह दी जाती है।

BPSC TRE 4.0 Exam Date 2025: महत्वपूर्ण विवरण

नीचे टेबल में बीपीएससी TRE दिसंबर 2025 परीक्षा का मुख्य विवरण दिया गया है: