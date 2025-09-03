IBPS RRB Apply Online 2025, Direct Link
BPSC TRE Exam Date 2025: 16 से 19 दिसंबर को बीपीएससी परीक्षा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन सहित डिटेल्स यहां bpsc.bihar.gov.in देखें

By Priyanka Pal
Sep 3, 2025, 11:25 IST

BPSC TRE 4.0 Exam Date 2025: 16 से 19 दिसंबर तक बीपीएससी परीक्षा का आयोजन। जिन उम्मीदवारों ने संबंधित भर्ती के लिए आवेदन किया था, वे भर्ती परीक्षा से संबंधित अधिसूचना ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। परीक्षा और एडमिट कार्ड सहित डिटेल आगे लेख में देखें।

BPSC TRE Exam Date 2025
BPSC TRE Exam Date 2025

BPSC TRE 4.0 Exam Date 2025: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से दिसंबर 2025 शिक्षक भर्ती परीक्षा की अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी सूचना के अनुसार परीक्षा का आयोजन 16 से 19 दिसंबर तक किया जाएगा। इस भर्ती अभियान के तहत राज्य के प्राथमिक, माध्यमिक सहित शिक्षकों की भर्ती की नियुक्ति की जाएगी।

परीक्षा का परिणाम 20 से 24 जनवरी 2026 के बीच घोषित किया जाएगा। एडमिट कार्ड, परीक्षा तिथि सहित अन्य जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे लेख में दिया गया विवरण देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने की सलाह दी जाती है।

BPSC TRE 4.0 Exam Date 2025: महत्वपूर्ण विवरण

नीचे टेबल में बीपीएससी TRE दिसंबर 2025 परीक्षा का मुख्य विवरण दिया गया है: 

प्राधिकरण का नाम 

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC)

परीक्षा  

बीपीएससी TRE 2025

आवेदन तिथि 

सितंबर 2025  

पदों की संख्या 

27,910

परीक्षा तिथि  

16 से 19 दिसंबर 2025 

ऑफिशियल वेबसाइट 

https://bpsc.bihar.gov.in/

BPSC शिक्षक भर्ती 2025 एडमिट कार्ड कब जारी होगा?

बीपीएससी टीआरई भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन 16 दिसंबर को किया जाएगा। इसलिए एडमिट कार्ड दिसंबर के पहले सप्ताह तक जारी किया जा सकता है। जिसके लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉग इन करने की आवश्यकता होगी। 

एडमिट कार्ड के बिना किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। 

