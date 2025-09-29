Asia Cup 2025 Awards and Prize Money: किसने जीता कौन-सा अवार्ड, यहाँ देखें पूरी लिस्ट

Asia Cup 2025 Awards and Prize Money: एशिया कप 2025 का खिताबी मुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया। जहाँ भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर नौवां एशिया कप खिताब जीत लिया। भारत की शुरुआत बेहद खराब रही और सिर्फ 20 रन पर शीर्ष के तीन विकेट गिर गए। ऐसे दबाव भरे माहौल में संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने संयम दिखाते हुए 57 रनों की अहम साझेदारी की। सैमसन (24) के आउट होने के बाद भी तिलक ने मोर्चा संभाले रखा और शिवम दुबे (33) के साथ एक और महत्वपूर्ण साझेदारी कर टीम को जीत की राह पर ला खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम ने सिर्फ 20 रन तक अपने तीन विकेट खो दिए—अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और कप्तान सूर्यकुमार यादव जल्दी-जल्दी पवेलियन लौट गए। दबाव के इस दौर में मैच पाकिस्तान की ओर झुकता दिख रहा था। Asia Cup 2025: किसके बल्ले से निकले सबसे ज्यादा रन, किसने चटकाए सर्वाधिक विकेट? TOP पर यह भारतीय

तिलक वर्मा बने जीत के हीरो तिलक वर्मा ने नाबाद 69 रन (53 गेंद, 3 चौके, 4 छक्के) की पारी खेलते हुए भारत की जीत सुनिश्चित की। दबाव में खेली गई यह पारी उनकी परिपक्वता और क्लास को दर्शाती है। आखिरी ओवर में उनका एक शानदार छक्का मैच का टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ और भारत ने 5 विकेट से जीत दर्ज कर नौवां एशिया कप खिताब अपने नाम किया। एशिया कप 2025 अवॉर्ड विजेताओं की लिस्ट भारत ने पाकिस्तान को फ़ाइनल में हराकर एशिया कप 2025 का खिताब अपने नाम किया। निर्णायक मुकाबले में तिलक वर्मा ने शानदार नाबाद पारी खेली और उन्हें फ़ाइनल का मैन ऑफ द मैच चुना गया। वहीं, पूरे टूर्नामेंट में कुलदीप यादव ने सबसे ज़्यादा विकेट झटके और अभिषेक शर्मा ने सबसे अधिक रन बनाए, जिससे भारत की खिताबी जीत में उनका अहम योगदान रहा। श्रेणी विजेता / खिलाड़ी डिटेल्स विजेता टीम भारत एशिया कप 2025 का चैंपियन (75K USD) प्राइज मनी उपविजेता पाकिस्तान (75K USD) प्राइज मनी फ़ाइनल का मैन ऑफ द मैच तिलक वर्मा मैच जीताने वाली नाबाद 69 रनों की पारी (5K USD) टूर्नामेंट का एमवीपी कुलदीप यादव सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज़ अभिषेक शर्मा 314 रन 15K USD सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज़ कुलदीप यादव 17 विकेट गेम चेंजर ऑफ़ द मैच (फाइनल) शिवम दुबे मोस्ट सिक्सेस तिलक वर्मा 4 सिक्स प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट अभिषेक शर्मा 15K USD