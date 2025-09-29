Asia Cup 2025 Awards and Prize Money: किसने जीता कौन-सा अवार्ड, यहाँ देखें पूरी लिस्ट

Asia Cup Winners List 2025
By Bagesh Yadav
Sep 29, 2025, 01:36 IST

Asia Cup 2025 Awards and Prize Money: एशिया कप 2025 में भारत ने पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता। टूर्नामेंट का एमवीपी कुलदीप यादव बने, जिन्होंने सबसे ज़्यादा 17 विकेट लिए। वहीं, सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज़ अभिषेक शर्मा रहे, जिन्होंने 314 रन बनाए फ़ाइनल में गेम चेंजर शिवम दुबे रहे, जबकि मोस्ट सिक्सेस तिलक वर्मा ने 4 छक्कों के साथ जमाए। टूर्नामेंट का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी अभिषेक शर्मा बने. भारत की यह ऐतिहासिक जीत करोड़ों फैन्स के लिए यादगार बनी।

Asia Cup 2025 Awards and Prize Money: एशिया कप 2025 का खिताबी मुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया। जहाँ भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर नौवां एशिया कप खिताब जीत लिया।

भारत की शुरुआत बेहद खराब रही और सिर्फ 20 रन पर शीर्ष के तीन विकेट गिर गए। ऐसे दबाव भरे माहौल में संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने संयम दिखाते हुए 57 रनों की अहम साझेदारी की। सैमसन (24) के आउट होने के बाद भी तिलक ने मोर्चा संभाले रखा और शिवम दुबे (33) के साथ एक और महत्वपूर्ण साझेदारी कर टीम को जीत की राह पर ला खड़ा किया।

लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम ने सिर्फ 20 रन तक अपने तीन विकेट खो दिए—अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और कप्तान सूर्यकुमार यादव जल्दी-जल्दी पवेलियन लौट गए। दबाव के इस दौर में मैच पाकिस्तान की ओर झुकता दिख रहा था। 

Asia Cup 2025: किसके बल्ले से निकले सबसे ज्यादा रन, किसने चटकाए सर्वाधिक विकेट? TOP पर यह भारतीय

तिलक वर्मा बने जीत के हीरो

तिलक वर्मा ने नाबाद 69 रन (53 गेंद, 3 चौके, 4 छक्के) की पारी खेलते हुए भारत की जीत सुनिश्चित की। दबाव में खेली गई यह पारी उनकी परिपक्वता और क्लास को दर्शाती है। आखिरी ओवर में उनका एक शानदार छक्का मैच का टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ और भारत ने 5 विकेट से जीत दर्ज कर नौवां एशिया कप खिताब अपने नाम किया।

एशिया कप 2025 अवॉर्ड विजेताओं की लिस्ट 

भारत ने पाकिस्तान को फ़ाइनल में हराकर एशिया कप 2025 का खिताब अपने नाम किया। निर्णायक मुकाबले में तिलक वर्मा ने शानदार नाबाद पारी खेली और उन्हें फ़ाइनल का मैन ऑफ द मैच चुना गया। वहीं, पूरे टूर्नामेंट में कुलदीप यादव ने सबसे ज़्यादा विकेट झटके और अभिषेक शर्मा ने सबसे अधिक रन बनाए, जिससे भारत की खिताबी जीत में उनका अहम योगदान रहा।

श्रेणी

विजेता / खिलाड़ी

डिटेल्स 

विजेता टीम

भारत

एशिया कप 2025 का चैंपियन (75K USD) प्राइज मनी 

उपविजेता 

पाकिस्तान 

(75K USD) प्राइज मनी 

फ़ाइनल का मैन ऑफ द मैच

तिलक वर्मा

मैच जीताने वाली नाबाद 69 रनों की पारी (5K USD)

टूर्नामेंट का एमवीपी

कुलदीप यादव 

 

सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज़

अभिषेक शर्मा

314 रन 15K USD

सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज़

कुलदीप यादव

17 विकेट

गेम चेंजर ऑफ़ द मैच (फाइनल)

शिवम दुबे

  

मोस्ट सिक्सेस 

तिलक वर्मा 

 4 सिक्स

प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट  

अभिषेक शर्मा

 15K USD

फ़ाइनल मुकाबले में तिलक वर्मा भारत के हीरो बने। उन्होंने दबाव भरे हालात में नाबाद 69 रनों की शानदार पारी खेलकर टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाई। उनकी इस मैच जिताऊ पारी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया और 5,000 अमेरिकी डॉलर का इनाम भी दिया गया।

किसे मिला कौनसा अवार्ड:

एशिया कप 2025 में भारत के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। टूर्नामेंट का एमवीपी कुलदीप यादव बने, जिन्होंने सबसे ज़्यादा 17 विकेट लिए। वहीं, सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज़ अभिषेक शर्मा रहे, जिन्होंने 314 रन बनाए और उन्हें 15,000 अमेरिकी डॉलर मिले। फ़ाइनल में गेम चेंजर शिवम दुबे रहे, जबकि मोस्ट सिक्सेस तिलक वर्मा ने 4 छक्कों के साथ जमाए। टूर्नामेंट का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी अभिषेक शर्मा बने और उन्हें 15,000 अमेरिकी डॉलर का इनाम दिया गया।

