SBI ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए आवंटित किए 71 करोड़ रुपये

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने भारत को कोविड-19 की दूसरी लहर से निपटने में मदद करने के लिए 71 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. बैंक ने 1000 बेड वाला अस्पताल बनाने के लिए 30 करोड़ रुपये समर्पित किए हैं.

खराब स्थिति वाले राज्यों में 250 बेड आईसीयू की सुविधा के साथ और 1000 आइसोलेशन सुविधाओं वाले बेड के लिए आवंटन किया है. ये सुविधाएं संबंधित शहरों के सरकारी अस्पतालों और नगर निगमों के सहयोग से स्थापित की जाएंगी.

देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर जारी है. कोरोना मरीजों और कोविड से होने वाली मौतों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी जारी है. देश की स्वास्थ्य प्रणाली चरमरा गई है. इस स्थिति से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग हर संभव प्रयास कर रहा है.

