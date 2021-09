तालिबान ने पंजशीर घाटी में कब्जे का दावा किया, जानें विस्तार से

तालिबान ने हाल ही में पंजशीर पर कब्‍जे का दावा किया है. तालिबान के प्रवक्‍ता जबीहुल्‍ला मुजाहिद ने कहा है कि तालिबान ने रेजिस्टेंस फोर्स के हाथों से पंजशीर का आखिरी इलाका भी जीत लिया है. अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जे के बाद पंजशीर घाटी पर कब्जा जमाने को लेकर तालिबान का अफगान नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के साथ संघर्ष चल रहा है.

इस बीच, तालिबान ने 06 सितंबर 2021 को पंजशीर घाटी में "पूरी तरह कब्जा" करने का दावा किया है. तालिबान का दावा है कि विद्रोह के आखिरी गढ़ पंजशीर पर कब्जा कर लिया गया है. इसके तुरंत बाद, नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ने कहा कि पंजशीर घाटी में तालिबान के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी.

