TIME's 2022 Person of the Year: यूक्रेन के प्रेसिडेंट वलोडिमिर ज़ेलेंस्की 'टाइम पर्सन ऑफ द ईयर' चुने गए

TIME's 2022 Person of the Year: यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की (Volodymyr Zelenskyy) को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है. साथ ही 'स्पिरिट ऑफ यूक्रेन' (spirit of Ukraine) को भी 2022 पर्सन ऑफ द ईयर की कैटेगरी में स्थान दिया गया है. 'टाइम पर्सन ऑफ द ईयर' किसी वर्ष की उस घटना या व्यक्ति को दिया जाता है जिसका वर्ष भर ग्लोबल लेवल पर अधिक प्रभाव रहा है. चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, यूएस सुप्रीमकोर्ट और ईरान के प्रदर्शनकारी भी इस रेस में शामिल थे. TIME's 2022 Person of the Year: Volodymyr Zelensky and the spirit of Ukraine #TIMEPOY https://t.co/06Y5fuc0fG pic.twitter.com/i8ZT3d5GDa — TIME (@TIME) December 7, 2022 ज़ेलेंस्की कैसे बने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर? टाइम मैगजीन ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट पर एक स्पेशल आर्टिकल भी पब्लिश किया है. जिसमें बताया गया है कि कैसे ज़ेलेंस्की ने रूस जैसी बड़ी ताकत के सामने हार नहीं मानी और इस मुश्किल घड़ी में यूक्रेन का नेतृत्व कर रहे है. साथ ही यह भी कहा गया है कि कैसे ज़ेलेंस्की ने रूस के सामने दुनिया को एकजुट किया. 44 वर्षीय ज़ेलेंस्की ने खुद को लोकतंत्र के प्रतीक के रूप में स्थापित किया और साथ ही यूक्रेन-रूस के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करना जारी रखे है. वर्ष 2019 में ज़ेलेंस्की के यूक्रेन के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही यूक्रेन के डी-रूसिफिकेशन की नीति का पालन कर रहे है. पिछले दस वर्ष के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर: ईयर विनर 2021 एलोन मस्क 2020 जो बाइडन और कमला हैरिस 2019 ग्रेटा थनबर्ग 2018 "द गार्जियन्स", जमाल खशोगी सहित पत्रकारों का एक समूह 2017 "द साइलेंस ब्रेकर्स", वो महिलाएं जिन्होंने #MeToo मुवेमेंट शुरू किया था 2016 डोनाल्ड ट्रम्प 2015 एंजेला मर्केल 2014 "इबोला फाइटर्स", मेडिक्स जिन्होंने अफ्रीका में प्रकोप को रोकने के लिए कार्य किया 2013 पोप फ्रांसिस 2012 बराक ओबामा टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के बारें में वर्ष 1927 में पहली बार टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था, उस वर्ष चार्ल्स लिंडबर्ग को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था. वर्ष 1982 में पहली बार किसी ऑब्जेक्ट (कम्प्यूटर) को चुना गया था. वर्ष 2007 में रूस के प्रेसिडेंट ब्लादिमीर पुतिन को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था. इसे भी पढ़े: World Weightlifting Championship 2022: स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने जीता सिल्वर मेडल

