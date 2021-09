संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अधिकारी से तालिबानी नेता मुल्ला बरादर ने की मुलाकात, जानिए क्या हुई बात?

तालिबान ने दुनिया के सामने अपनी छवि सुधारने में लगे अब संयुक्त राष्ट्र के साथ भी संपर्क बढ़ाना शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में तालिबान के वरिष्ठ नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने 05 सितंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारी से मुलाकात की.

तालिबान के वरिष्ठ नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की यह मुलाकात काबुल स्थित देश के विदेश मंत्रालय में संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के अवर महासचिव मार्टिन ग्रिफिथ्स के साथ थी. संयुक्त राष्ट्र (UN) के मानवीय सहायता समूहों को तालिबान पूरी सुरक्षा देगा. तालिबान नेताओं ने यह वादा यूएन के प्रतिनिधि से किया है.

I met with the leadership of the Taliban to reaffirm @UN’s commitment to deliver impartial humanitarian assistance & protection to millions in need in #Afghanistan. https://t.co/CK0bO7dKhY pic.twitter.com/akB6MxOarg