अमेरिका ने 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर की कोविड-19 वैक्सीन को दी मंज़ूरी

अमेरिका के खाद्य और दवा प्रशासन (एफडीए) ने 12 से 15 साल की उम्र के बच्चों के लिए फाइजर की कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है. इस महामारी से सबसे अधिक प्रभावित अमेरिका ने कोरोना के खिलाफ जंग में एक और बड़ा कदम आगे बढ़ाया है.

फाइजर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ. बिल ग्रुबर ने एफडीए के फैसले पर खुशी जताते हुए कहा है कि इससे महामारी से लड़ने की हमारी क्षमता बढ़ेगी. एफडीए ने फाइजर-बायोएनटेक (Pfizer-BioNTech) की बच्चों के लिए बनाई वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है.

