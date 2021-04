वियतनाम नेशनल असेंबली ने किया नए प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति का चुनाव  

#NguyenXuanPhuc Sworn In As New State President of the Socialist Republic of Viet Nam https://t.co/c2hRHbzfFO pic.twitter.com/1GWksIei3T

