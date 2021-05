WHO ने दिया मॉडर्ना कोविड ​​-19 वैक्सीन के उपयोग का आपातकालीन प्राधिकार

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 30 अप्रैल, 2021 को, मॉडर्ना कोरोना वायरस वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग प्राधिकार प्रदान किया है. इस वैश्विक निकाय ने महामारी के खिलाफ लड़ाई में अपने शस्त्रागार में एक और शॉट जोड़ते हुए, आपातकालीन उपयोग के लिए इस वैक्सीन को मंजूर और सूचीबद्ध किया है.

मॉर्डन वैक्सीन की खुराक एस्ट्राज़ेनेका-एसके बायो, जैन्सेन, फाइज़र-बायोएनटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की खुराक सहित विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की आपातकालीन उपयोग टीकों की सूची में शामिल हो गई है.

इसके साथ ही, WHO से आपातकालीन उपयोग प्राधिकार की मान्यता प्राप्त करने के लिए मॉडर्ना वैक्सीन (mRNA 1273) पांचवा टीका बन गया है.

यह मॉडर्ना वैक्सीन अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना, बायोमेडिकल एडवांस्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी और यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस द्वारा विकसित की गई है.

The @WHO has issued Emergency Use Listing (EUL) for our COVID-19 vaccine to prevent COVID-19 in individuals 18 years of age and older. Read more: https://t.co/hGuRTHACem pic.twitter.com/FxzzhpygqI