विश्व नेताओं ने फ्रांस में आतंकवादी हमले की निंदा की, जानें इसके बारे में सबकुछ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अक्टूबर 2020 को फ्रांस में हमलों की निंदी की जिसमें नीस के चर्च में चाकू से हुआ हमला भी शामिल है. प्रधानमंत्री ने फ्रांस में एक चर्च में हुए हमले सहित हाल के दिनों में वहां हुई आतंकवादी घटनाओं की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत फ्रांस के साथ खड़ा है.

फ्रांस में आतंकी हमला

एक शख्स ने फ्रांस के नीस शहर में नोट्रेड्रम चर्च के बाहर 29 अक्टूबर 2020 को लोगों पर चाकू से हमला कर दिया. फ्रांसीसी पुलिस के अनुसार दक्षिण फ्रांस के नीस शहर में कुछ लोगों पर चाकू से हमला किया गया. हमले में तीन लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए हैं. मृत तीन लोगों में एक महिला भी है, जिसका आइएसआइएस की तरह चाकू से सिर कलम किया गया. यह हमला चर्च के बाहर किया गया है.

घटनास्‍थल पर हथियारबंद जवानों ने चर्च को घेर लिया है. मौके पर एंबुलेंस और फायर सर्विस की गाड़ियां मौजूद हैं. यह हमला तब हुआ जब चर्च में अच्छी खासी संख्या में लोग प्रार्थना के लिए जुटे थे. बता दें कि नोट्रे डेम चर्च नाइस शहर के सबसे बड़े चर्च में से एक है. चर्च के अंदर मारा गया एक व्यक्ति चर्चा का वॉर्डन माना जा रहा है. यह पिछले दो महीनों में फ्रांस में इस तरह का तीसरा हमला है.

फ्रांस के राष्ट्रपति ने क्या कहा?

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने देशवासियों से एकजुट होने का आह्वान किया है. उन्होंने ट्वीट में कहा कि आपका धर्म चाहे जो भी हो, आज इस संकट की घड़ी में हमें एकजुट रहना है. हमें विभाजनकारी भावनाओं से प्रभावित नहीं होना है. उन्होंने आगे लिखा कि आपको पूरे राष्ट्र का समर्थन प्राप्त है. हमारा देश हमारे मूल्य हैं.

प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया कि मैं फ्रांस में हालिया आंतकवादी हमलों की कड़ी निंदा करता हूं, जिसमें आज नीस के चर्च में नृशंस हमला भी शामिल है. फ्रांस के लोगों और पीड़ितों के परिवारों के प्रति हमारी गहरी और हार्दिक संवेदनाएं. आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत फ्रांस के साथ खड़ा है.

I strongly condemn the recent terrorist attacks in France, including today's heinous attack in Nice inside a church. Our deepest and heartfelt condolences to the families of the victims and the people of France. India stands with France in the fight against terrorism. — Narendra Modi (@narendramodi) October 29, 2020

सऊदी अरब ने हमले की निंदा की

सऊदी अरब ने भी फ्रांस के नीस में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की.

इजरायल ने आतंकी हमले की निंदा की

इजरायल के प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी हमले की कड़ी निंदा की. उन्होंने सभी सभ्य लोगों को फ्रांस के साथ पूर्ण एकजुटता के साथ खड़े होने का आह्वान किया.

Israel unites in shock and condemnation of the atrocious attack at the Notre-Dame Basilica in Nice. All civilized peoples must stand in full solidarity with France against the scourge of terrorism. There can be no justification or equivocation. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) October 29, 2020

यूएई ने फ्रांस में आतंकी हमले की निंदा की

संयुक्त अरब अमीरात ने नीस में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की. यूएई के विदेश मामलों के मंत्रालय ने एक बयान जारी किया जिसमें आपराधिक कृत्य की कड़ी निंदा की गई और सभी प्रकार की हिंसा की स्थायी अस्वीकृति पर जोर दिया गया.

ईरान ने आतंकी हमले की निंदा की

ईरान के विदेश मंत्री जवाद ज़रीफ़ ने भी चाकू के हमले की कड़ी निंदा की और इसे आतंकवादी हमला बताया.

We strongly condemn today's terrorist attack in #Nice.



This escalating vicious cycle—hate speech, provocations & violence—must be replaced by reason & sanity.



We should recognize that radicalism only breeds more radicalism, and peace cannot be achieved with ugly provocations. pic.twitter.com/X5cbxkkrsm — Javad Zarif (@JZarif) October 29, 2020

अमेरिका ने आतंकी हमले की निंदा की

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भी फ्रांस को मजबूत समर्थन देते हुए कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका इस लड़ाई में अपने सबसे पुराने सहयोगी के साथ खड़ा है. उन्होंने आगे इन कट्टर इस्लामिक आतंकवादी हमलों को तत्काल रोकने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि अमेरिका इस लड़ाई में अपने सबसे पुराने सहयोगी के साथ खड़ा है.

Our hearts are with the people of France. America stands with our oldest Ally in this fight. These Radical Islamic terrorist attacks must stop immediately. No country, France or otherwise can long put up with it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 29, 2020

यूरोपीय संघ ने भी आतंकी हमले की निंदा की

वहीं 27 यूरोपीय देशों के शक्तिशाली संगठन यूरोपीय संघ ने इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ फ्रांस का समर्थन करते हुए बयान जारी किया है. यूरोपीय संघ ने कहा कि इन बर्बर आतंकी हमलों के खिलाफ वह फ्रांस की जनता और सरकार के साथ खड़ा है. आतंकवाद और हिंसात्मक अतिवाद के खिलाफ फ्रांस की इस लड़ाई में वह उसके साथ है.

We, European leaders, are shocked and saddened by the terrorist attacks in France. We condemn in the strongest possible terms these attacks which represent attacks on our shared values: Joint statement by the members of European Council (1/3) pic.twitter.com/3Alqa4zuxg — ANI (@ANI) October 29, 2020

पृष्ठभूमि

आपको बता दें कि फ्रांस में पिछले कुछ महीनों में कई बार इस तरह की घटनाओं का शिकार हो चुका है. हाल ही राजधानी पेरिस में एक हमलावर ने चाकू से हमल करके एक शिक्षक का सिर काट दिया था जिसके बाद पूरे फ्रांस में विरोध प्रदर्शन हुए थे. नीस, फ्रांस का वह शहर है जहां पर जुलाई 2016 में एक आतंकी ने फ्रांस के नेशनल डे के मौके पर कुछ लोगों पर ट्रक चढ़ा दिया था. उस हमले में 80 लोगों की मौत हो गई थी.