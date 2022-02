Most Congested Cities in the World 2021: ट्रैफिक जाम के मामले में बेंगलूरु 10वें और दिल्ली 11वें पायदान पर

Most Congested Cities in the World 2021: टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार मुंबई में कम से कम 53 प्रतिशत ट्रैफिक जाम पाया गया है. इसका मतलब है कि 15 मिनट के रास्ते को तय करने में मुंबई में आधे घंटे से ज्यादा का समय लगता है.

Mumbai & Bengaluru among top 10 most congested cities in world

Most Congested Cities in the World 2021: टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स (TomTom Traffic Index) के मुताबिक, 2021 में मुंबई भारत का सबसे अधिक और दुनिया का पांचवां सबसे भीड़भाड़ वाला शहर रहा. टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार मुंबई में कम से कम 53 प्रतिशत ट्रैफिक जाम पाया गया है. इसका मतलब है कि 15 मिनट के रास्ते को तय करने में मुंबई में आधे घंटे से ज्यादा का समय लगता है. वैश्विक भौगोलिक टेक्नोलॉजिकल (Global Geolocation Technology) विशेषज्ञ टॉमटॉम ने हाल ही में 11वां वार्षिक ट्रैफिक इंडेक्स जारी किया है. ये रिपोर्ट 2021 के दौरान 58 देशों के 404 शहरों पर आधारित है. रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में साल 2021 के दौरान जाम के लेवल 48 प्रतिशत रहा. जबकि ये लेवल साल 2020 में 47 प्रतिशत और साल 2019 में 56 प्रतिशत था. बेंगलूरु 10वें और दिल्ली 11वें स्थान पर इंडेक्स में बेंगलूरु 10वें और दिल्ली 11वें पायदान पर है. इंडेक्स के अनुसार, बेंगलुरु और नई दिल्ली में 48 प्रतिशत ट्रैफिक जाम रहता है. ये सूचकांक छह महाद्वीपों के 58 देशों के 404 शहरों में यातायात की भीड़ को कवर करता है. आपको बता दें कि शहर में यातायात जाम की समस्या आम है. महामारी के वजह से पिछले साल के मुकाबले इसमें कमी आई है. इसके बावजूद विश्व के अधिक यातायात जाम तथा भीड़भाड़ वाले 10 प्रमुख शहरों में अब भी बेंगलूरु बना हुआ है. हालांकि, चार स्थान खिसकर बेंगलूरु 10वें स्थान पर पहुंच गया है. वाहनों से खचाखच भरे रहने वाले बेंगलूरु शहर में पिछले साल यातायात जाम के मामलों में औसतन 32 प्रतिशत कमी देखी गई है. 2021 में दुनिया के शीर्ष 10 सबसे भीड़भाड़ वाले शहर रैंक शहर भीड़भाड़ दर 1 इस्तांबुल, तुर्की 62 प्रतिशत 2 मास्को, रूस 54 प्रतिशत 3 कीव, यूक्रेन 56 प्रतिशत 4 बोगोटा, कोलंबिया 55 प्रतिशत 5 मुंबई, भारत 53 प्रतिशत 6 ओडेसा, यूक्रेन 51 प्रतिशत 7 सेंट पीटर्सबर्ग, रूस 50 प्रतिशत 8 बुखारेस्ट, रोमानिया 50 प्रतिशत 9 नोवोसिबिर्स्क, रूस 48 प्रतिशत 10 बेंगलुरु, भारत 48 प्रतिशत टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार तुर्की का शहर इस्तांबुल मॉस्को को पछाड़कर सबसे अधिक भीड़भाड़ वाला शहर बन गया है. इस सूची में रूस की राजधानी मॉस्को दूसरे पायदान पर है. मुंबई के अतिरिक्त बेंगलुरू 10वें स्थान, नई दिल्ली 11वें स्थान और पुणे 21वें स्थान पर है. मुंबई में भीड़भाड़ का स्तर 53 फीसदी था.

