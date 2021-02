यूसुफ पठान ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की

भारतीय क्रिकेटर युसूफ पठान ने 26 फरवरी 2021 को सोशल मीडिया पर क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का घोषणा किया है. यूसुफ पठान ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट के साथ क्रिकेट को अलविदा कहने का फैसला किया. पठान ने लिखा कि मैं अपने परिवार, दोस्तों, फैंस, टीमों, कोचों और पूरे देश के समर्थन के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं.

यूसुफ ने अपने बयान में आगे कहा कि मुझे अब भी वो दिन याद है जब‍ पहली बार भारतीय टीम की जर्सी पहनी थी. मैं उस दिन न सिर्फ जर्सी पहनी थी, बल्कि अपने परिवार, कोच, दोस्‍त और पूरे देश व मेरी उम्‍मीदें अपने कंधें पर चढ़ाई थी. बचपन से ही मेरी जिंदगी क्रिकेट के ईर्द-गिर्द रही घूमी है.

I thank my family, friends, fans, teams, coaches and the whole country wholeheartedly for all the support and love. #retirement pic.twitter.com/usOzxer9CE