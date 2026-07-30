Ajinkya Rahane Retirement: रिटायर हुए अजिंक्य रहाणे! जानिए उनकी 3 सबसे यादगार पारियां, जिन्होंने भारत को दिलाई ऐतिहासिक जीत

Ajinkya Rahane Retirement: भारतीय क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक अजिंक्य रहाणे ने 30 जुलाई 2026 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेकर अपने शानदार सफर पर विराम लगा दिया। शांत स्वभाव, बेहतरीन तकनीक और मुश्किल परिस्थितियों में टीम को संभालने की क्षमता के कारण रहाणे लंबे समय तक भारतीय टीम की रीढ़ बने रहे। उन्होंने भारत के लिए 85 टेस्ट, 90 वनडे और 20 T20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले। इस दौरान उनके बल्ले से 8,414 अंतरराष्ट्रीय रन निकले, जिनमें कई ऐसी पारियां शामिल हैं जिन्होंने भारतीय क्रिकेट के इतिहास में अपनी अलग जगह बनाई। MCG का शतक, जिसने बदल दी पूरी सीरीज यदि अजिंक्य रहाणे के करियर की सबसे यादगार पारी चुनी जाए तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई 112 रन की पारी सबसे ऊपर होगी। एडिलेड टेस्ट में भारत की शर्मनाक हार के बाद टीम का मनोबल टूट चुका था। नियमित कप्तान विराट कोहली स्वदेश लौट चुके थे और पूरी जिम्मेदारी रहाणे के कंधों पर थी। ऐसे दबाव भरे माहौल में उन्होंने कप्तानी के साथ-साथ बल्ले से भी उदाहरण पेश किया।

इसके बाद टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को उसी की धरती पर हराकर क्रिकेट इतिहास की सबसे यादगार टेस्ट सीरीज जीतों में से एक दर्ज की। रहाणे की टेस्ट करियर की 3 सबसे बेहतरीन पारियां रहाणे की तीन सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण पारियों में न्यूजीलैंड के खिलाफ साल 2016 में इंदौर में खेली गई 188 रनों की मैराथन पारी भी शामिल है- 147 बनाम ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न (2014) भारत शुरुआती झटकों से जूझ रहा था, लेकिन रहाणे ने आक्रामक अंदाज में जवाब देते हुए 171 गेंदों में 147 रन ठोक दिए। उन्होंने मिचेल जॉनसन, जोश हेजलवुड और रयान हैरिस जैसे तेज गेंदबाजों का डटकर सामना किया। विराट कोहली के साथ 262 रन की साझेदारी कर भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। 188 बनाम न्यूजीलैंड, इंदौर (2016) यह रहाणे के टेस्ट करियर का सर्वोच्च स्कोर है। भारत के 100/3 होने के बाद रहाणे ने विराट कोहली के साथ 365 रन की बड़ी साझेदारी की। छह घंटे से ज्यादा बल्लेबाजी करते हुए 381 गेंदों में 188 रन बनाए, जिसमें 18 चौके और 4 छक्के शामिल थे। भारत ने 557/5 का विशाल स्कोर खड़ा कर मैच और सीरीज दोनों अपने नाम की।