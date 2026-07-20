FIFA World Cup 2026 Awards: एम्बाप्पे या मेसी नहीं, यह खिलाड़ी चुना गया बेस्ट प्लेयर, देखें विजेताओं की पूरी लिस्ट
फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर अपना दूसरा पुरुष विश्व कप खिताब अपने नाम किया। मुकाबले का एकमात्र और निर्णायक गोल फेरान टोरेस ने किया। फ्रांस के स्टार स्ट्राइकर किलियन एम्बाप्पे ने पूरे टूर्नामेंट में 10 गोल दागकर गोल्डन बूट अपने नाम किया।
स्पेन ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 जीतने के साथ सिर्फ ट्रॉफी ही नहीं उठाई, बल्कि टूर्नामेंट के सबसे बड़े व्यक्तिगत अवार्ड पर भी अपना दबदबा कायम रखा। कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका की संयुक्त मेज़बानी में खेले गए विश्व कप के फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को अतिरिक्त समय में 1-0 से हराकर अपना दूसरा पुरुष विश्व कप खिताब अपने नाम किया। मुकाबले का एकमात्र और निर्णायक गोल फेरान टोरेस ने किया। टूर्नामेंट खत्म होने के बाद फीफा ने खिलाड़ियों को कई बड़े अवार्ड से सम्मानित किया।
स्पेन दूसरी बार बनी चैंपियन
स्पेन ने फाइनल में तीन बार की चैंपियन अर्जेंटीना को बेहद रोमांचक मुकाबले में 1-0 से हराकर दूसरी बार वर्ल्ड कप का ख़िताब अपने नाम किया। वहीं अर्जेंटीना लगातार ख़िताब अपने नाम करने से चुक गयी।
रोड्री को मिला गोल्डन बॉल अवॉर्ड
स्पेन के मिडफील्डर रोड्री को फीफा वर्ल्ड कप 2026 का गोल्डन बॉल यानी टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। पूरे विश्व कप में उन्होंने मिडफील्ड पर शानदार कंट्रोल रखा और अपने सटीक पास, रक्षात्मक खेल से स्पेन की जीत की नींव रखी। नॉकआउट मुकाबलों में उनका प्रदर्शन टीम के लिए बेहद अहम साबित हुआ।
इस कैटेगरी में अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को सिल्वर बॉल और फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे को ब्रॉन्ज बॉल दिया गया।
एम्बाप्पे बने टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर
फ्रांस के स्टार स्ट्राइकर किलियन एम्बाप्पे ने पूरे टूर्नामेंट में 10 गोल दागकर गोल्डन बूट अपने नाम किया। ग्रुप स्टेज से लेकर नॉकआउट मुकाबलों तक उन्होंने लगातार गोल किए और फ्रांस को टूर्नामेंट के लास्ट फेज तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।
स्पेन के फेरान टोरेस को सिल्वर बूट मिला। फाइनल में उनका विजयी गोल पूरे विश्व कप का सबसे यादगार लम्हा बन गया। वहीं, अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी को ब्रॉन्ज बूट से सम्मानित किया गया।
FIFA World Cup 2026 Winners List: विजेताओं के नाम देखें
गोल्डन बॉल (सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी): रोड्री (स्पेन)
सिल्वर बॉल: लियोनेल मेसी (अर्जेंटीना)
ब्रॉन्ज बॉल: किलियन एम्बाप्पे (फ्रांस)
गोल्डन ग्लव (सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर): उनाई सिमोन (स्पेन)
गोल्डन बूट (सर्वाधिक गोल): किलियन एम्बाप्पे (10 गोल, फ्रांस)
सिल्वर बूट: फेरान टोरेस (स्पेन)
ब्रॉन्ज बूट: लियोनेल मेसी (अर्जेंटीना)
उनाई सिमोन बने सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर
स्पेन के गोलकीपर उनाई सिमोन को गोल्डन ग्लव का अवार्ड मिला। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने कई अहम मौकों पर बेहतरीन बचाव किए, क्लीन शीट दर्ज की और दबाव भरे मैचों में शानदार कंट्रोल दिखाया। उनकी गोलकीपिंग स्पेन की खिताबी जीत में अहम रोल निभाया।
A special moment for a rising star ✨— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 20, 2026
Pau Cubarsí receives the FIFA Young Player Award presented by @aramco#FIFAWorldCup #YoungPlayerAward pic.twitter.com/UkLVMQGYHA
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