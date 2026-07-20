स्पेन ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 जीतने के साथ सिर्फ ट्रॉफी ही नहीं उठाई, बल्कि टूर्नामेंट के सबसे बड़े व्यक्तिगत अवार्ड पर भी अपना दबदबा कायम रखा। कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका की संयुक्त मेज़बानी में खेले गए विश्व कप के फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को अतिरिक्त समय में 1-0 से हराकर अपना दूसरा पुरुष विश्व कप खिताब अपने नाम किया। मुकाबले का एकमात्र और निर्णायक गोल फेरान टोरेस ने किया। टूर्नामेंट खत्म होने के बाद फीफा ने खिलाड़ियों को कई बड़े अवार्ड से सम्मानित किया।

स्पेन दूसरी बार बनी चैंपियन

स्पेन ने फाइनल में तीन बार की चैंपियन अर्जेंटीना को बेहद रोमांचक मुकाबले में 1-0 से हराकर दूसरी बार वर्ल्ड कप का ख़िताब अपने नाम किया। वहीं अर्जेंटीना लगातार ख़िताब अपने नाम करने से चुक गयी।

रोड्री को मिला गोल्डन बॉल अवॉर्ड

स्पेन के मिडफील्डर रोड्री को फीफा वर्ल्ड कप 2026 का गोल्डन बॉल यानी टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। पूरे विश्व कप में उन्होंने मिडफील्ड पर शानदार कंट्रोल रखा और अपने सटीक पास, रक्षात्मक खेल से स्पेन की जीत की नींव रखी। नॉकआउट मुकाबलों में उनका प्रदर्शन टीम के लिए बेहद अहम साबित हुआ।