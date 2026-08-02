CWG 2026: भारत ने बनाया रिकॉर्ड, 1 दिन में जीते 16 पदक, मेडल टैली में अब क्या है रैंक? देखें यहां

भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में अपना अब तक का सबसे यादगार दिन दर्ज किया। ग्लासगो में 1 अगस्त (10वें दिन) भारतीय खिलाड़ियों ने ऐसा दम दिखाया कि एक ही दिन में 16 पदक जीतकर देश का परचम लहरा दिया। इस शानदार प्रदर्शन के साथ भारत के खाते में अब 39 पदक (13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज) हो गए हैं और टीम इंडिया पदक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गई है। इस सफलता में बड़ा रोल भारतीय मुक्केबाजों का रहा है, जिन्होंने रिंग में शानदार दबदबा बना के रखा। बॉक्सिंग में जलवा, 10 फाइनल और 10 पदक भारतीय मुक्केबाजों ने कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास का सबसे यादगार प्रदर्शन करते हुए 10 में से 10 फाइनल में पदक जीते। इनमें 7 गोल्ड और 3 सिल्वर शामिल रहे। जिस भी भारतीय बॉक्सर ने सेमीफाइनल में जगह बनाई, वह खाली हाथ नहीं लौटा। साक्षी चौधरी ने महिलाओं के 51 किग्रा वर्ग में इंग्लैंड की रूबी व्हाइट को हराकर गोल्ड जीता।

प्रीति पवार ने 54 किग्रा वर्ग में कनाडा की स्कारलेट डेलगाडो को मात देकर स्वर्ण अपने नाम किया।

जैस्मीन लांबोरिया ने 57 किग्रा वर्ग के फाइनल में नॉर्दर्न आयरलैंड की माइकेला वॉल्श को हराया।

प्रिया घंघास ने 60 किग्रा वर्ग में कनाडा की मैरी-बाथूल अल-अहमदियेह को शिकस्त दी।

अरुंधति चौधरी ने 70 किग्रा वर्ग में इंग्लैंड की चैंटेल रीड को हराकर गोल्ड पर कब्जा जमाया।

एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स में भी पदक बॉक्सिंग के अलावा ट्रैक और फील्ड में भी भारत ने शानदार प्रदर्शन किया। सोमन राणा ने पुरुषों की F57 शॉटपुट स्पर्धा में 13.40 मीटर का सीजन बेस्ट थ्रो फेंककर गोल्ड जीता। वहीं शुभम जुयाल ने 13.28 मीटर के साथ सिल्वर हासिल किया और भारत को इस स्पर्धा में शानदार वन-टू फिनिश दिलाई। पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में गुलवीर सिंह ने जबरदस्त खेल दिखाते हुए कांस्य पदक जीता। कई खिलाड़ी पदक से चूके, लेकिन प्रदर्शन रहा शानदार हर मुकाबला पदक में नहीं बदला, लेकिन कई भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार जज्बा दिखाया। जूडो में हर्ष तोकस रेपेचेज जीतकर ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले तक पहुंचे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के केइशिन ओची से हार गए। वहीं करणजीत सिंह मान और इनुंगनबी ताखेल्लाम्बम भी रेपेचेज दौर में हारकर बाहर हो गए। महिलाओं की 10,000 मीटर रेस वॉक में प्रियंका गोस्वामी चौथे स्थान पर रहीं। रविना गायकवाड़ को इस स्पर्धा में अयोग्य घोषित कर दिया गया।