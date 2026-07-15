भारत का इतिहास उठाकर देखें, तो हमें इसका विविधतापूर्ण इतिहास देखने को मिलता है। इतिहास के पन्नों में भारत के ऐतिहासिक किले भी शामिल हैं, जिनमें से एक मुरुद-जंजीरा किला भी है। यह किला अपनी बनावट के लिए जाना जाता है, जो कि अरब सागर के बीचों-बीच बना हुआ है। खास बात यह है कि इस किले को आज तक कोई नहीं जीत सका है। कब और किसने बनवाया था यह किला और क्या हैं किले से जुड़े रहस्य, जानने के लिए पूरा लेख पढ़ें।

कहां है मुरुद-जंजीरा किला

मुरुद-जंजीरा किला महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में मौजूद है। यहां समुद्र के बीच बने एक चट्टानी द्वीप पर यह किला बनाया गया है, जहां तक पहुंचने में दुश्मनों के दांत खट्टे हो जाते थे।

कितना बड़ा है मुरुद-जंजीरा किला

मुरुद-जंजीरा किला कुल 22 एकड़ में फैला हुआ है। यह एक बड़ी और ऊंची चाहरदीवारी से घिरा हुआ है, जो कि काले चट्टानी पत्थरों से बनी हुई है। किले के चारों ओर गहरा समुद्र है, ऐसे में यहां पहुंचने के लिए नाव का सहारा ही लिया जाता है। यही वजह है कि इस किले को जीतना बहुत मुश्किल था।