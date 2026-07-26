बीते 27 सालों में कितना बदल गया कारगिल युद्ध क्षेत्र, जानें यहां

आज कारगिल युद्ध को हुए 27 साल हो गए हैं। साल 1999 में यहां हुए भयानक युद्ध ने पूरा मंजर ही बदलकर रख दिया था। उस समय यहां तोप के धमाके और बारूद का धुआं हुआ करता था, हालांकि आज यह एरिया अदम्य देशभक्ति और पर्यटन के लिए जाना जाता है। बीते कई सालों में यह एरिया अब पूरी तरह बदल चुका है। आज यहां वार मेमोरियल से लेकर अन्य प्रमुख स्थान बने हुए हैं, जहां बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं।

द्रास वार मेमोरियल

तोलोलिंग पहाड़ी के नीचे द्रास में एक बड़ा कारगिल वार मेमोरियल बनाया गया है। यहां लाल-गुलाबी बलुआ पत्थर की दीवार पर उन सभी 527 भारतीय शहीदों के नाम उकेरे गए हैं, जिन्होंने युद्ध में बलिदान दिया था।

मेमोरियल से दिखता है टाइगर हिल

इस मेमोरियल के ठीक पीछे खड़े होकर आप देखेंगे, तो पाएंगे कि सामने ही टाइगर हिल, तोलोलिंग और प्वाइंट 4875 की चोटियां साफ दिखाई देती हैं।

सैनिक पर्यटन को मिला बढ़ावा

यह जगह श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-1D) पर स्थित है। ऐसे में लद्दाख जाने वाला लगभग हर पर्यटक यहां रुकता है। यहां हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक वीरगाथा सुनने के लिए पहुंचते हैं।