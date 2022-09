List of Countries and Currencies of the World - Check the full list here

Countries and Currencies of The World: There are more than 200 countries in the world and each country uses a different currency. The most popular currencies in the world are the dollar, euro, pound, dinar, rial, yen etc.

When travelling from one country to another, a currency exchange needs to be done in order to perform transactions in that country.

Currency is issued by the government, it is also called legal tender. The value of the currency does not remain constant and changes every day. The value of one currency is different in different countries.

For e.g., 1 Dollar is priced at Rs.79.76 in India while the same will be equal to 1.01 Euro in European Union.

Country Currency Afghanistan Afghani Albania Lek Algeria Dinar Andorra Euro Angola New Kwanza Antigua and Barbuda East Caribbean dollar Argentina Peso Armenia Dram Australia Australian dollar Austria Currently: Euro, Previously: Schilling Azerbaijan Manat The Bahamas Bahamian dollar Bahrain Bahrain dinar Bangladesh Taka Barbados Barbados dollar Belarus Belorussian ruble Belgium Currently: Euro, Previously: Belgian franc Belize Belize dollar Benin CFA Franc Bhutan Ngultrum Bolivia Boliviano Bosnia and Herzegovina Bosnia Mark Botswana Pula Brazil Real Brunei Brunei dollar Bulgaria Lev Burkina Faso CFA Franc Burundi Burundi franc Cambodia Riel Cameroon CFA Franc Canada Canadian dollar Cape Verde Cape Verdean Escudo Central African Republic CFA Franc Chad CFA Franc Chile Chilean Peso China Chinese Yuan Colombia Colombian Peso Comoros Franc Republic of the Congo CFA Franc Zimbabwe United States Dollar Costa Rica Colón Cote d’Ivoire CFA Franc Croatia Croatian Cuba Cuban Peso Cyprus Euro Czech Republic Koruna Denmark Danish Krone Djibouti Djiboutian Franc Dominica East Caribbean Dollar Dominican Republic Dominican Peso East Timor (Timor-Leste) U.S. Dollar Ecuador U.S. Dollar Egypt Egyptian pound El Salvador U.S. Dollar Equatorial Guinea CFA Franc Eritrea Nakfa Estonia Euro Ethiopia Birr Fiji Fiji dollar Finland Present: Euro, Previously used: Markka France Presently: Euro, Previously: French Franc Gabon CFA Franc The Gambia Dalasi Georgia Lari Germany Present: Euro, Previously: Deutsche Mark Ghana Cedi Greece Present: Euro, Previously: Drachma Grenada East Caribbean Dollar Guatemala Quetzal Guinea Guinean Franc Guinea-Bissau CFA Franc Guyana Guyanese Dollar Haiti Gourde Honduras Lempira Hungary Forint Iceland Icelandic Króna India Indian Rupee Indonesia Rupiah Iran Rial Iraq Iraqi Dinar Ireland Euro, Previously: Irish Pound Israel Shekel Italy Euro, Previously: Lira Jamaica Jamaican Dollar Japan Yen Jordan Jordanian Dinar Kazakhstan Tenge Kenya Kenya Shilling Kiribati Kiribati Dollar North Korea North Korean Won South Korea South Korean Won Kuwait Kuwaiti Dinar Kyrgyzstan Som Laos New Kip Latvia Lats Lebanon Lebanese Pound Lesotho Maluti Liberia Liberian Dollar Libya Libyan Dinar Liechtenstein Swiss Franc Lithuania Litas Luxembourg Euro, Previously: Luxembourg Franc Macedonia Denar Madagascar Malagasy Ariary Malawi Kwacha Malaysia Ringgit Maldives Rufiyaa Mali CFA Franc Malta Euro Marshall Islands U.S. Dollar Mauritania Ouguiya Mauritius Mauritian Rupee Mexico Mexican Peso Federated States of Micronesia U.S. Dollar Moldova Leu Monaco Euro Mongolia Togrog Montenegro Euro Morocco Dirham Mozambique Metical Myanmar (Burma) Kyat Namibia Namibian Dollar Nauru Australian Dollar Nepal Nepalese Rupee Netherlands Euro, Previously: Guilder New Zealand New Zealand Dollar Nicaragua Nicaraguan Cordoba Niger CFA Franc Nigeria Naira Norway Norwegian Krone Oman Omani Rial Pakistan Pakistani Rupee Palau U.S. Dollar Palestine Palestine Pound Panama Panamian Balboa and U.S. Dollar Papua New Guinea Kina Paraguay Guaraní Peru Sol Philippines Peso Poland Zloty Portugal Euro, Previously: Escudo Qatar Qatari Rial Romania Romanian Rupee Russia Ruble Rwanda Rwandan Franc Saint Kitts and Nevis East Caribbean Dollar Saint Lucia East Caribbean Dollar Saint Vincent and the Grenadines East Caribbean Dollar Samoa Tala San Marino Euro Sao Tome and Principe Dobra Saudi Arabia Riyal Senegal CFA Franc Serbia Serbian Dinar Seychelles Seychelles rupee Sierra Leone Leone Singapore Singapore dollar Slovakia Euro Slovenia Euro, Previously: Slovenian Tolar Solomon Islands Solomon Islands Dollar Somalia Somali Shilling South Africa Rand South Sudan Sudanese Pound Spain Euro, Previously: Peseta Sri Lanka Sri Lankan Rupee Sudan Sudanese Pound Suriname Surinamese Dollar Swaziland Lilangeni Sweden Krona Switzerland Swiss Franc Syria Syrian Pound Taiwan Taiwan Dollar Tajikistan Somoni Tanzania Tanzanian Shilling Thailand Baht Togo CFA Franc Tonga Pa’anga Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago dollar Tunisia Tunisian Dinar Turkey Turkish Lira Turkmenistan Manat Tuvalu Tuvaluan Dollar Uganda Ugandan New Shilling Ukraine Hryvnia United Arab Emirates U.A.E. Dirham United Kingdom Pound Sterling United States of America Dollar Uruguay Uruguay Peso Uzbekistan Uzbekistani Sum Vanuatu Vatu Vatican City (Holy See) Euro Venezuela Bolivar Vietnam Dong Yemen Rial Zambia Kwacha

That was all about the countries and currencies list. Stay connected for more such updates.