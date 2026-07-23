मानसून के मौसमी कीड़े और हिंदी में उनके नाम, Cockroach को बोला जाता है यह

मानसून के मौसम में कई बरसाती कीड़े-मकौड़े निकलते हैं। इस कड़ी में कुछ कीड़े-मकौड़े ऐसे हैं, जिन्हें हम अमूमन उनके अंग्रेजी के नाम से ही जानते हैं, उदाहरण के तौर पर Cockroach. इसके अलावा कई कीड़े-मकौड़े हैं, जिनके नाम या तो हमें हिंदी में पता है या फिर अंग्रेज में पता है। इस लेख में हम उनके हिंदी और अंग्रेजी, दोनों नाम के बारे में जानेंगे।

उड़ने व रोशनी की तरफ आने वाले कीड़े

मानसून के मौसम में कई ऐसे कीड़-मकौड़े होते हैं, जो कि उड़ते हैं और रोशनी की तरफ आकर्षित होते हैंः

पतंगा-यह बारिश में रोशनी की तरफ मंडराना वाला कीड़ा होता है, जिसे अंग्रेजी में हम Moth के नाम से जानते हैं।

बरसाती दीमक- यह पहली बारिश के बाद मिट्टी से निकलने वाले पंख वाले कीड़े होते हैं, जो कि कुछ दूर उड़ने पर अपने पंख गिरा देते हैं। इन्हें गांव-देहात में ‘खाज’ भी कहते हैं, वहीं अंग्रेजी में इनका नाम Winged Termites होता है।

जुगनू (Firefly)- यह रात के अंधेरे में चमकने वाला मानसूनी कीड़ा होता है।