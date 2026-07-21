मध्य प्रदेश विधानसभा में UCC बिल पास, अब क्या-क्या बदल जाएगा, जानें यहां

MP UCC Bill Passed: मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पास हो गया। कांग्रेस के विरोध और सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग के बावजूद सरकार ने विधेयक को मंजूरी दिला दी। इसके साथ ही उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद मध्य प्रदेश UCC लागू करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया।

विपक्ष ने उठाए सवाल, सरकार ने कराया बिल पास

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सरकार ने सदन में UCC बिल पेश किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इसे पहले सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग की, लेकिन सरकार अपने फैसले पर कायम रही। इस मुद्दे पर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई, जिसके बाद आखिरकार बिल ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।

देश का चौथा राज्य बना MP

मध्य प्रदेश को मिलकर अब कुल चार राज्यों में UCC लागू हो गया है, इससे पहले उत्तराखंड, गुजरात और असम में इस प्रकार का कानून बन गया है, यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि अब तक जिन राज्यों में यह बिल पास हुआ है वे बीजेपी शासित राज्य है।