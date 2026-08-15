Independence Day 2026: PM मोदी का युवाओं को लेकर बड़ा ऐलान ! लाल किले से हुई यह प्रमुख घोषणाएं

भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से लगातार 13वीं बार अपना भाषण दिया। उन्होंने इस दौरान विकसित भारत 2027 के लक्ष्य को ध्यान में रख शक्ति की सप्तधारा(सात प्रमुख सुधार क्षेत्र) और युवाओं व कौशल विकास को लेकर बड़ी घोषणाएं की हैं, जिनमें छात्र से लेकर युवा खिलाड़ी तक शामिल हैं। इस लेख में हम इन घोषणाओं और योजनाओं के बारे में जानेंगे।

लाल किले से हुई प्रमुख घोषणाएं और योजनाएं

-AI स्किलिंग कोर्सः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाल किले से यह ऐलान किया गया है कि देश के 1 करोड़ युवाओं को अगले 1 वर्ष में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किलिंग कोर्स से प्रशिक्षित किया जाएगा। ऐसे में आज के एआई के दौर में यह बड़ी घोषणा मानी जा रही है, जिससे युवाओं के पास रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

-फ्री ऑनलाइन कोचिंगः पीएम मोदी ने कहा है कि गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए कोचिंग बोझ से कम नहीं है। ऐसे में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सरकार द्वारा मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा दी जाएगी।