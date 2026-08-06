पार्क में बैठकर बनाते थे बैट्री, आज खड़ी कर दी 50,000 करोड़ की EV कंपनी

यदि आपके अंदर सफलता की भूख है, तो यह बात पक्की है आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। हालांकि, इसमें समय भी लगेगा, लेकिन एक दिन जीत पक्की है। इस बात को तरूण मेहता और स्वप्निल जैन ने सच किया है, जिन्होंने साथ मिलकर आज देश की बड़ी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनियों में शामिल एथर एनर्जी (Ather Energy) को खड़ा कर दिया है। आज यह कंपनी 50,000 करोड़ की वैल्यू वाली कंपनी है।

2013 में हुई थी शुरुआत

IIT मद्रास के छात्र रहे तरूण मेहता और स्वप्निल जैन ने इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने का फैसला किया। उन्होंने साथ मिलकर इसके डिजाइन पर काम करना शुरू किया। इसके लिए उन्होंने शुरुआती कई वर्षों में बिना किसी कमर्शियल बिक्री के स्कूटर के रिसर्च और डिवेलेपमेंट पर समय और पैसा खर्च किया। इस दौरान कंपनी ने कई सप्लायर्स भी बदले।

पार्क में बैठकर बनाते थे बैट्री

जब दोनों दोस्तों ने स्कूटर बनाने के लिए पूरा रिसर्च कर लिया, तो उनके पास स्कूटर बनाने के लिए जगह नहीं थी। ऐसे में दोनों दोस्त एक पार्क में बैठकर स्कूटर की बैट्री बनाते थे। उन्होंने बाहर से पार्ट्स लेने के बजाय भारत की जलवायु के हिसाब से बैट्री पैक और मोटर को खुद से तैयार किया।