छोटी-सी क्लीनिक से शुरू हुआ सफर, आज है 90,000 करोड़ से अधिक की कंपनी

क्या आपने भी बचपन में डाबर च्यवनप्राश खाया है? यदि हां, तो आपको बता दें कि यह उस कंपनी का उत्पाद है, जिसकी शुरुआत कोलकाता में एक छोटी सी क्लीनिक से हुई थी। समय के साथ कंपनी ने आयुर्वेद को विज्ञान से जोड़कर नई पीढ़ी के बीच में पकड़ बनाई और आज रियल जूस से लेकर डाबर लाल मंजन, डाबर आंवला तेल और डाबर हनी से खुद को स्थापित कर लिया।

1884 में हुई थी शुरुआत

कंपनी की शुरुआत कोलकाता की गलियों में 1884 में हुई थी। इसे शुरू करने वाले डॉ. एस. के. बर्मन थे, जो पेशे से एक Physician थे। उस समय बंगाल में हैजा, मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां फैल रही थीं। ऐसे में डॉक्टर ने आम लोगों को सस्ती और यूजफूल आयुर्वेदिक दवाइयां देने की ठानी।

1896 में खुली कंपनी

डॉ. बर्मन ने अपनी कंपनी की शुरुआत डॉक्टर के ‘डा’ और बर्मन से ‘बर’ से की। उन्होंने इसे मिलाकर डाबर नाम रखा। समय के साथ 'डाबर पेप्सिन' और 'डाबर पुदीन हरा' की मांग बढ़ी, जिससे कंपनी ने 1896 में अपनी पहली यूनिट खोली।