Sushant Singh Rajput Biography: जानें उनकी मृत्यु, परिवार, शिक्षा, करियर, पुरस्कार, टीवी शो, प्रसिद्ध फ़िल्में, इत्यादि के बारे में

Sushant Singh Rajput Biography: बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का 34 वर्ष की आयु में 14 जून, 2020 को मुंबई में निधन हो गया था. छिछोरे फिल्म के अभिनेता अपने मुंबई के बांद्रा स्थित घर में मृत पाए गए थे. मुंबई पुलिस के अनुसारसुशांत सिंह राजपूत की मौत आत्महत्या से हुई थी. प्रसिद्ध अभिनेता की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था. इस मामले की गहराई से जांच की गई, पहले मुंबई पुलिस और बाद में सीबीआई ने. जबकि मामले की अभी भी जांच चल रही है.

आज के दिन सोशल मीडिया पर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के फैंस उन्हें खूब याद कर रहे हैं. कई ट्विटर यूजर्स ने माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट पर सुशांत के थ्रोबैक वीडियो और तस्वीरें साझा कीं, साथ ही दिल छूने वाले नोट्स लिखे और श्रद्धांजलि भी दी. आइये आज के दिन, उनके प्रारंभिक जीवन, पढ़ाई, करियर, टीवी शो, फिल्मों, पुरस्कारों, इत्यादि पर एक नज़र डालते हैं.

सुशांत सिंह राजपूत ने जून 2020 में आत्महत्या करने से पहले 'दिल बेचारा' की शूटिंग पूरी की थी. इस फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत के साथ संजना सांघी थीं और यह 'द फॉल्ट इन अवर स्टार्स' ('The Fault in Our Stars') की रीमेक है. 6 जुलाई, 2020 को, उनकी आखिरी फिल्म का ट्रेलर आउट हो गया था और फिल्म को डिज्नी + हॉटस्टार पर 24 जुलाई, 2020 को स्ट्रीम किया गया था.

सुशांत सिंह राजपूत का जन्म 21 जनवरी 1986 को कृष्ण कुमार सिंह और उषा सिंह के घर पूर्णिया, बिहार में हुआ था. उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पटना के सेंट करेन हाई स्कूल और फिर नई दिल्ली के कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल में की थी. सुशांत सिंह राजपूत पढ़ाई में अच्छे थे और ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में 11 इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं को पास किया था.

2002 में, उन्होंने अपनी माँ को खो दिया और उनका पूरा परिवार पटना से दिल्ली आ गया था. उनकी एक बहन मीतू सिंह राज्य स्तरीय क्रिकेटर हैं.

2003 में, उन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में सातवीं रैंक हासिल की और बी.ई. मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने का फैसला लिया. सुशांत फिजिक्स में नेशनल ओलंपियाड विनर भी रह चुके हैं. दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, उन्होंने थिएटर में सक्रिय रूप से भाग लिया था. उन्होंने अपने अभिनय करियर को आगे बढ़ाने के लिए कॉलेज छोड़ दिया था.

2015 में, सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व प्रेमिका अंकिता लोखंडे ने सार्वजनिक रूप से उसे थप्पड़ मारा जब वह पूरी तरह से नशे में था और एक पार्टी में अन्य लड़कियों के साथ डांस कर रहा था. 6 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद 2016 में ये कपल अलग हो गया था. सुशांत सिंह के बारे में अफवाह थी कि उन्होंने साल 2015 में अंकिता से छुप कर शादी कर ली थी. 2019 के शुरुआत से सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती एक-दूसरे को डेट कर रहे थे, ऐसी अफवाह थी.

दिवंगत अभिनेता के कई प्रशंसकों ने सुशांत सिंह राजपूत को श्रद्धांजलि देने के लिए ट्विटर का सहारा लिया. जबकि कई लोगों ने फिल्म क्लिप के साथ दिल बेचारा अभिनेता को याद किया, अन्य ने बस इतना लिखा कि उन्होंने अपने पसंदीदा स्टार को कितना याद किया या मिस किया.

