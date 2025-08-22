Largest Pineapple Producer: फिलीपींस दुनिया में अनानास का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहां की उष्णकटिबंधीय जलवायु और उपजाऊ जमीन के कारण, देश में उच्च गुणवत्ता वाले अनानास उगाए जाते हैं। इनका इस्तेमाल घरेलू खपत और दुनिया भर में निर्यात, दोनों के लिए किया जाता है। मिंडानाओ में अनानास के बड़े-बड़े खेत हैं, जिन्हें मल्टीनेशनल कंपनियां और स्थानीय किसान दोनों चलाते हैं। आइए अनानास के बारे में और जानते हैं। दुनिया में अनानास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? फिलीपींस दुनिया में अनानास का शीर्ष उत्पादक है। यहां सालाना 2.7 मिलियन मीट्रिक टन से ज्यादा अनानास का उत्पादन होता है। बुकिडनॉन और साउथ कोटाबाटो जैसे दक्षिणी इलाकों में ज्वालामुखी से बनी उपजाऊ मिट्टी और लगातार बारिश होती है। इस वजह से यहां अनानास उगाने के लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। यहां सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली किस्मों में MD2 और क्वीन अनानास शामिल हैं। MD2 अपनी बहुत ज्यादा मिठास और लंबे समय तक खराब न होने के गुण के लिए जाना जाता है, वहीं क्वीन अनानास अपनी खुशबू और स्वाद के लिए मशहूर है। इन किस्मों को स्थानीय बाजारों में बेचा जाता है और जापान, दक्षिण कोरिया और मध्य पूर्व जैसे देशों में निर्यात भी किया जाता है।

फिलीपींस में कितना अनानास पैदा होता है? फिलीपींस में हर साल लगभग 2.7 मिलियन टन अनानास का उत्पादन होता है। इससे देश की आय और ग्रामीण रोजगार में बड़ा योगदान मिलता है। अनानास की खेती एक बहुत जरूरी उद्योग है, खासकर मिंडानाओ में। यहां बड़े-बड़े बागानों में इस फल से जूस, डिब्बाबंद सामान, सूखे स्नैक्स और खाने के दूसरे उत्पाद बनाए जाते हैं। दुनिया भर में बढ़ती मांग के साथ, फिलीपींस अंतरराष्ट्रीय अनानास व्यापार में अपनी पहुंच बढ़ा रहा है। दुनिया के 5 सबसे बड़े अनानास उत्पादक देश रैंक देश सालाना उत्पादन (मिलियन मीट्रिक टन में) 1 फिलीपींस 2.7 2 कोस्टा रिका 2.6 3 थाईलैंड 2.1 4 इंडोनेशिया 1.8 5 भारत 1.7 फिलीपींस फिलीपींस दुनिया का सबसे बड़ा अनानास उत्पादक है। इसका श्रेय यहां की जलवायु, कुशल मजदूरों और कृषि-तकनीक में किए गए निवेश को जाता है। मिंडानाओ में इस उद्योग पर अंतरराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा चलाए जाने वाले बड़े व्यावसायिक बागानों का दबदबा है। यहां बड़े पैमाने पर अनानास उगाए जाते हैं और उन्हें हाई-टेक सुविधाओं में प्रोसेस किया जाता है। MD2 किस्म अपनी मिठास और जल्दी खराब न होने के गुण के कारण निर्यात के लिए खास तौर पर पसंद की जाती है।

कोस्टा रिका कोस्टा रिका कुल उत्पादन में भले ही दूसरे स्थान पर हो, लेकिन यह दुनिया भर में अनानास का सबसे बड़ा निर्यातक है। देश का पूरा अनानास उद्योग अंतरराष्ट्रीय व्यापार को ध्यान में रखकर काम करता है। यहां उच्च गुणवत्ता के मानक और पर्यावरण संबंधी सर्टिफिकेशन अपनाए जाते हैं। इसका ज्यादातर निर्यात अमेरिका और यूरोपीय बाजारों में होता है, जहां कोस्टा रिका के अनानास अपने ताजेपन, मिठास और एक जैसे आकार के लिए जाने जाते हैं। थाईलैंड थाईलैंड में सालाना 2 मिलियन टन से ज्यादा अनानास का उत्पादन होता है और यह डिब्बाबंद अनानास के दुनिया के शीर्ष सप्लायर्स में से एक है। देश में एक अच्छी तरह से स्थापित फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, और अनानास से बने उत्पाद एक प्रमुख निर्यात वस्तु हैं। इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में प्राचुआप खीरी खान शामिल है। यहां कई कैनिंग फैक्ट्रियां भी हैं, जो साल भर फलों को प्रोसेस करती हैं।

इंडोनेशिया अनानास उत्पादन में इंडोनेशिया चौथे स्थान पर है। यहां के बागान ज्यादातर लैम्पुंग और वेस्ट जावा जैसे प्रांतों में स्थित हैं। देश की गर्म और नमी वाली उष्णकटिबंधीय जलवायु के कारण यहां साल भर लगातार अनानास की खेती की जा सकती है। ताजे अनानास और प्रोसेस्ड उत्पाद, दोनों को स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बेचा जाता है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मदद मिलती है। भारत भारत अनानास का पांचवां सबसे बड़ा उत्पादक है, जहां सालाना लगभग 1.7 मिलियन टन उत्पादन होता है। इस फल की खेती मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, केरल, असम और त्रिपुरा में की जाती है। यहां इसका स्थानीय रूप से सेवन किया जाता है और पूरे भारतीय बाजारों में बेचा जाता है। त्रिपुरा की क्वीन अनानास किस्म अपनी प्राकृतिक मिठास और खुशबू के लिए खास तौर पर मशहूर है। इसे भौगोलिक संकेत (GI) टैग भी दिया गया है। अनानास का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले अन्य देश

शीर्ष पांच देशों के अलावा, नाइजीरिया, चीन, ब्राजील, केन्या और वियतनाम जैसे देश भी दुनिया भर में अनानास के उत्पादन में अहम योगदान देते हैं। हालांकि इनमें से कई देश मुख्य रूप से घरेलू खपत के लिए अनानास उगाते हैं, लेकिन कुछ देश बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए खेती की बेहतर तकनीकों, प्रोसेसिंग के बुनियादी ढांचे और निर्यात में निवेश कर रहे हैं। अनानास के बारे में कुछ मजेदार बातें ये पेड़ों पर नहीं उगते उष्णकटिबंधीय दिखने के बावजूद, अनानास जमीन के करीब छोटे, झाड़ीदार पौधों पर उगते हैं। हर पौधे पर केवल एक ही फल लगता है, जिसे पकने में लगभग 18 से 24 महीने लगते हैं। एक पौधा, एक फल फल देने वाली दूसरी फसलों के विपरीत, अनानास के हर पौधे पर एक चक्र में केवल एक ही फल लगता है। कटाई के बाद, पौधा या तो मर जाता है या उसे उसके कल्ले या ऊपरी हिस्से से फिर से उगाया जाता है। इस वजह से इसकी खेती की प्रक्रिया काफी धीमी होती है।