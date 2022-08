Make India No.1: जानिए क्या है ‘मेक इंडिया नंबर 1’ मिशन, किसने किया शुरू और क्या है उद्देश्य

दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में अरविन्द केजरीवाल ने ‘Make India No.1’ कार्यक्रम की नींव रखी. राष्ट्र को समर्पित ये मिशन भारत को दुनिया भर में पहले स्थान पर पहुंचाने के लिए शुरू किया गया है. जानिए हर नागरिक को जरुरी बता रहे सीएम केजरीवाल कैसे करेंगे ‘Make India No.1’ मिशन को पूरा.

लोग पूछते हैं - Can India lead the world? Why not? भारत दुनिया का नेतृत्व क्यों नहीं कर सकता? हर जाति-धर्म, किसान- मज़दूर, डॉक्टर-टीचर समेत सभी 130 करोड़ लोगों को आगे आकर देश की बागडोर संभालनी पड़ेगी। pic.twitter.com/oUBNWzLsrQ

