दुनिया में सबसे बड़ा केले का निर्यातक देश कौन-सा है, जानें यहां

इक्वाडोर दुनिया में केले का सबसे बड़ा निर्यातक है। हालांकि, भारत और चीन जैसे देश ज्यादा केले उगाते हैं, लेकिन दुनिया भर में निर्यात के मामले में इक्वाडोर सबसे आगे है। यहां की अच्छी जलवायु, उत्पादन की कम लागत और मजबूत निर्यात व्यवस्था की वजह से यह दुनिया भर में केले भेज पाता है। यह खास तौर पर अमेरिका, यूरोप और रूस को केले भेजता है। इक्वाडोर के केलों को उनके आकार, एक जैसे स्वाद और आसानी से उपलब्ध होने के लिए पसंद किया जाता है। दुनिया में केले का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन-सा है? इक्वाडोर सबसे बड़े केला निर्यातक के रूप में चार्ट में सबसे ऊपर है। यह हर साल 65 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा केलों का निर्यात करता है। देश की ट्रॉपिकल लोकेशन, आधुनिक लॉजिस्टिक्स और सरकारी मदद ने इक्वाडोर को केले के वैश्विक व्यापार में सबसे आगे रहने में मदद की है। ग्वायाकिल जैसे बंदरगाहों से कैवेंडिश जैसी लोकप्रिय किस्मों का बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता है।

इक्वाडोर कितने केलों का निर्यात करता है? इक्वाडोर हर साल 65 से 70 लाख टन से ज्यादा केलों का निर्यात करता है। यह दुनिया के कुल केला निर्यात का लगभग 25% है। इसके मुख्य बाजारों में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, रूस और चीन शामिल हैं। देश में साल भर केले का उत्पादन होने की वजह से यह दुनिया भर के सुपरमार्केट और फूड चेन्स के लिए एक भरोसेमंद सप्लायर है। दुनिया के टॉप 5 केला निर्यातक देश रैंक देश सालाना केला निर्यात (मीट्रिक टन में) 1 इक्वाडोर 6,500,000+ 2 फिलीपींस 2,400,000+ 3 कोस्टा रिका 2,200,000+ 4 कोलंबिया 2,000,000+ 5 ग्वाटेमाला 1,800,000+ नोट: ये आंकड़े 2023–2024 के व्यापार डाटा पर आधारित हैं, जिन्हें वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू – बनाना एक्सपोर्ट्स बाय कंट्री से लिया गया है। इक्वाडोर इक्वाडोर दुनिया का सबसे बड़ा केला निर्यातक है। केले इसकी कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। कैवेंडिश किस्म का सबसे ज्यादा निर्यात किया जाता है, क्योंकि यह लंबे समय तक चलती है और इसका स्वाद एक जैसा रहता है। इक्वाडोर की निर्यात ताकत को बड़े बाजारों तक सीधे समुद्री मार्गों के भौगोलिक लाभ से भी मदद मिलती है।

फिलीपींस फिलीपींस हर साल 24 लाख टन से ज्यादा केलों का निर्यात करता है। यह मुख्य रूप से चीन, जापान और दक्षिण कोरिया को केले भेजता है। इसका मिंडानाओ क्षेत्र केले की खेती का केंद्र है। यह देश कैवेंडिश और स्थानीय दोनों किस्मों के निर्यात के लिए जाना जाता है। मौसम की चुनौतियों के बावजूद, यह एशिया में एक प्रमुख निर्यातक बना हुआ है। कोस्टा रिका कोस्टा रिका हर साल 22 लाख टन से ज्यादा केलों का निर्यात करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप इसके सबसे बड़े खरीदार हैं। टिकाऊ और जैविक केले की खेती ने देश की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। कोस्टा रिका के केले अपनी क्वालिटी और पर्यावरण संबंधी सर्टिफिकेशन के लिए जाने जाते हैं। कोलंबिया कोलंबिया हर साल 20 लाख टन से ज्यादा केले भेजता है। मुख्य रूप से अमेरिका और यूरोप को केला भेजा जाता है। उराबा क्षेत्र मुख्य केला उत्पादक पट्टी है। मजबूत मजदूर संघ और नैतिक खेती के तरीके कोलंबियाई केलों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बढ़त देते हैं।