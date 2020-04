World Health Day 2020: विश्व स्वास्थ्य दिवस कब, क्यों कैसे मनाया जाता है?

p>विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा इस दिन कई कार्यक्रमों और व्यवस्थाओं का प्रबंधन किया जाता है. आखिर विश्व स्वास्थ्य दिवस को पहली बार कब मनाया गया था, इसके पीछे का इतिहास, कैसे मनाया जाता है और 2020 में इस दिवस पर क्या फोकस किया जा रहा है. आइये इस लेख के माध्यम से जानते हैं.

किसी ने सही कहा है:

“Health is Wealth.”

“He who has health has hope and he who has hope has everything.”

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा Health को परिभाषित किया गया है: Health is a "State of complete physical, mental, and social well being and not merely the absence of disease or infirmity. यह हमारे अस्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जिसे नज़रंदाज़ नहीं किया जा सकता है.

जैसा की हम जानते हैं कि पूरा विशव COVID-19 से लड़ रहा है और ऐसे में nurses, doctors, इत्यादि अहम भूमिका निभा रहे हैं. लोगों में जागरूकता फैलाना और स्वास्थ्य के बारे में ज्ञान देना भी आवश्यक है.

WHO के द्वारा विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 की tagline है: Support nurses and midwives.

WHO के अनुसार यह नर्सों और मिडवाइफ के काम को उजागर करने का दिन है और दुनिया के leaders को याद दिलाता है कि वे दुनिया को स्वस्थ रखने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. COVID-19 से संक्मेंरमित लोगों को बचाने में नर्स और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता सबसे आगे हैं.

Thermal Scanner क्या होता है और यह किस तरह काम करता है?

यहीं आपको बता दें कि WHO, विशव स्वास्थ्य दिवस पर पहली बार State of the World’s Nursing Report 2020 लांच करेगा.

इस रिपोर्ट में नर्सिंग वर्कफोर्स की एक वैश्विक तस्वीर प्रदान की जाएगी और सभी के लिए स्वास्थ्य और स्वास्थ्य में सुधार के लिए इस वर्कफोर्स के योगदान का अनुकूलन करने के लिए साक्ष्य-आधारित योजना का समर्थन किया जाएगा. रिपोर्ट में data collection, policy dialogue, research and advocacy, और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वास्थ्य वर्कफोर्स में निवेश के लिए एजेंडा निर्धारित किया जाएगा. 2021 में Midwifery वर्कफोर्स पर एक समान रिपोर्ट लॉन्च की जाएगी.

आइये अब विश्व स्वास्थ्य दिवस के इतिहास के बारे में अध्ययन करते हैं.

विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की वर्षगांठ का प्रतीक है जिसे 1948 में स्थापित किया गया था. इसलिए, 1948 में जिनेवा में, World Health Assembly पहली बार आयोजित की गई जहां 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया. इस दिन, WHO द्वारा विशेष थीम के साथ विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए जाते हैं.

वर्ष 1950 में, विश्व स्वास्थ्य दिवस पहली बार दुनिया भर में मनाया गया था.

क्या आप जानते हैं कि वर्ष 1995 में विश्व स्वास्थ्य दिवस का विषय ग्लोबल पोलियो उन्मूलन था? और इन प्रयासों के कारण अधिकांश देश इस घातक बीमारी से मुक्त होने में सक्षम हुआ और दुनिया के कुछ हिस्सों में जागरूकता स्तर बढ़ा है.

विश्व स्वास्थ्य दिवस कैसे मनाया जाता है?

- वैश्विक स्तर पर विश्व स्वास्थ्य दिवस स्वास्थ्य से संबंधित सभी मुद्दों को लक्षित करता है और इसके लिए कई जगहों पर स्कूल और कॉलेजों जैसे कई स्थानों पर WHO और अन्य संगठनों द्वारा सालाना कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं.

- यह दुनिया भर में सरकारी, गैर-सरकारी संगठनों और कई अन्य संगठनों द्वारा मनाया जाता है.

- विभिन्न देशों के स्वास्थ्य अधिकारी दुनिया भर में स्वास्थ्य मुद्दों पर समर्थन देने के लिए अपनी प्रतिज्ञाओं के साथ उत्सव में भाग लेते हैं.

- यह WHO की स्थापना और दुनिया में प्रमुख स्वास्थ्य मुद्दों के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के बारे में लोगों को याद दिलाता है.

- WHO ने विकासशील देशों में चिकनपॉक्स, पोलियो, चेचक, टीबी, कुष्ठ रोग इत्यादि जैसे गंभीर स्वास्थ्य मुद्दों पर काम किया है.

इसलिए, लोगों को सही समय पर डॉक्टरों से सही उपचार और सलाह लेना, स्वास्थ्य शरीर के बारे में ज्ञान प्राप्त करना और ठीक से विकसित होने के लिए बेहतर उपचार करना महत्वपूर्ण है. इसी प्रकार COVID-19 से भी न डरें, WHO द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें. अच्छे स्वास्थ्य के बिना कुछ भी संभव नहीं है. ज्ञान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इसलिए किसी ने सही कहा है: “The greatest wealth is Health”.

