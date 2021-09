क्या आप दुनिया के सबसे खूबसूरत 10 रेलवे स्टेशनों के बारे में जानते हैं?

ट्रेन यात्रा परिवहन के सबसे पुराने रूपों में से एक है जिसका हम आज भी उपयोग करते हैं. कई ट्रेन स्टेशन अक्सर देखने लायक होते हैं - चाहे आप सवारी करने के लिए टिकट खरीद रहे हों या नहीं.

संग्रहालयों और चर्चों की तरह, दुनिया भर के कई रेलवे स्टेशन प्राक्रतिक रूप से सुंदर होते हैं. डिजाइन और वास्तुकला के माध्यम से शहर के अतीत के बारे में एक कहानी बताने की भी क्षमता रखते हैं.

दुनिया में कई ऐसे अद्भुत और खूबसूरत रेलवे स्टेशन हैं जो अपने आप में एक आकर्षण के केंद्र हैं. इन रेलवे स्टेशनों को विशिष्ट रूप से डिजाइन किया गया है और विश्व स्तर पर वास्तुशिल्प चमत्कारों के रूप में मान्यता भी प्राप्त है. आइये इस लेख के माध्यम से दुनिया के सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशनों के बारे में जानते हैं.

दुनिया के सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन

1. छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, मुंबई (भारत) (Chhatrapati Shivaji Terminus, Mumbai, India)

यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल, छत्रपति शिवाजी स्टेशन मुंबई में पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है. यह भारत के सबसे सुंदर रेलवे स्टेशनों में से एक है.

छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जिसे पहले मुंबई में विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन के रूप में जाना जाता था, भारत में विक्टोरियन गोथिक पुनः प्रवर्तन वास्तुकला (Victorian Gothic Revival architecture) का एक उत्कृष्ट उदाहरण है.

एफ. डब्ल्यू. स्टीवंस (F. W. Stevens) द्वारा डिजाइन की गई यह इमारत 2.85 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है. टर्मिनल 1878 में शुरू होने वाले 10 वर्षों की अवधि में बनाया गया था. यह दुनिया के बेहतरीन कार्यात्मक रेलवे स्टेशन भवनों में से एक है.

2. ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल, न्यूयॉर्क (यूएस) (Grand Central Terminal, New York, US)

2 फरवरी, 1913 को जनता के लिए इसे खोला गया, ग्रांड सेंट्रल मिडटाउन मैनहट्टन में एक विश्व प्रसिद्ध लैंडमार्क और परिवहन केंद्र है. इसने प्लेटफार्मों की संख्या (44) के हिसाब से सबसे बड़े रेलवे स्टेशन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया.

अपनी खूबसूरत आर्ट्स और वास्तुकला के कारण इस स्टेशन को कई लोकप्रिय हॉलीवुड फिल्मों में दिखाया गया है. टर्मिनल अपनी गुंबददार छत के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें शानदार पेंटिंग की गयी है और इमारत के ठीक बीचों-बीच फोर साइडेड मोनयूमेंटल क्लॉक देखने को मिलती है.

3. कुआलालंपुर स्टेशन, कुआलालंपुर (मलेशिया) (Kuala Lumpur Station, Kuala Lumpur, Malaysia)

कुआलालंपुर रेलवे स्टेशन कुआलालंपुर शहर की ऐतिहासिक इमारतों में से एक है जो आज भी इतिहासकारों और पर्यटकों को इस जगह की ओर आकर्षित करती है. मूरिश आर्किटेक्चर (Moorish architecture) डिज़ाइन वाला भवन वर्ष 1910 में मलाया की रेल परिवहन प्रणाली के केंद्र के रूप में पूरा हुआ था. इसमें लंबी मीनारें और मेहराब हैं. यह एक विक्टोरियन इमारत की तरह दिखता है जिसमें कांच और लोहे के गुंबद हैं.

4. सेंट पैनक्रास इंटरनेशनल स्टेशन, लंदन (यूके) (St. Pancras International Station, London, UK)

यह स्टेशन लंदन के सबसे बड़े स्थलों में से एक है और यूरोप के गेटवे के रूप में कार्य करता है. मूल सेंट पैनक्रास दो साल के निर्माण के बाद 1868 में खोला गया था. यह स्टेशन विक्टोरियन युग की इंजीनियरिंग का चमत्कार माना जाता है और अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है और मनोरंजन के कई अवसर भी प्रदान करता है.

5. रामसेस स्टेशन, काहिरा (मिस्र) (Ramses Station, Cairo, Egypt)

रामसेस रेलवे स्टेशन मिस्र के काहिरा का मुख्य रेलवे स्टेशन है. यह नाम प्राचीन मिस्र के फिरौन रामेसेस II (Pharaoh Ramses II) से लिया गया है, जिसकी मूर्ति को नासिर (Nasser) ने 1955 में स्क्वायर (Square) पर बनवाया था. स्टेशन को पहले मिसर स्टेशन (Misr Station) के नाम से जाना जाता था.

6. कानाज़ावा स्टेशन, इशिकावा (जापान) (Kanazawa Station, Ishikawa, Japan)

कानाज़ावा स्टेशन जापान के सबसे सौंदर्यपूर्ण रूप से मनभावन स्टेशन भवनों में से एक है. स्टेशन की वास्तुकला सबसे अधिक मनभावन है क्योंकि यह परंपरा के सम्मान के साथ आधुनिक शैली को पूरी तरह से मिश्रित करती है.

जब हम कानाज़ावा स्टेशन को करीब से देखते हैं तो हम कानाज़ावा के इतिहास, परंपरा के प्रति उसके सम्मान और भविष्य के लिए उसके उद्यमी दृष्टिकोण के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं. आप इस स्टेशन की आधुनिक वास्तुकला को देखकर दंग रह जाएंगे, जिसमें एक विशाल कांच का गुंबद और एक लकड़ी का गेट है.

7. हेलसिंकी सेंट्रल स्टेशन (फिनलैंड) (Helsinki Central Station, Finland)

हेलसिंकी का यह रेलवे स्टेशन अपनी खूबसूरत वास्तुकला और दिलचस्प इतिहास के लिए जाना जाता है. स्टेशन फिनिश ग्रेनाइट से ढका हुआ है, और इसकी सबसे खास विशेषताएं इसकी क्लॉक टॉवर और मूर्तियों के दो जोड़े हैं जिन्हें मूर्तिकार एमिल विकस्ट्रॉम (Emil Wikström) द्वारा बनाया गया है. इन जोड़ों को मुख्य प्रवेश द्वार के दोनों किनारों पर गोलाकार लैंप पकड़े हुए दिखाया गया है.

8. डुनेडिन स्टेशन, डुनेडिन (न्यूजीलैंड) (Dunedin Station, Dunedin, New Zealand)

डुनेडिन रेलवे स्टेशन शहर के सबसे प्रमुख वास्तुशिल्प स्थलों में से एक है. यह देश में सबसे अधिक फोटो खिंचवाने वाले आकर्षण के रूप में प्रसिद्ध है. स्टेशन 1906 में बनाया गया था; तब से, यह न्यूजीलैंड के सबसे व्यस्त स्टेशनों में से एक रहा है.

9. यूनियन स्टेशन - लॉस एंजिल्स (यूएसए) (Union Station – Los Angeles, USA)

1939 में निर्मित, लॉस एंजिल्स यूनियन स्टेशन पश्चिमी संयुक्त राज्य में सबसे बड़ा रेल यात्री टर्मिनल है और इसे व्यापक रूप से "The last of the great train stations." माना जाता है.

स्टेशन का सिग्नेचर मिशन मॉडर्न स्टाइल इसे L.A. के वास्तु रत्नों में से एक बनाता है. स्टेशन को 1933 में दक्षिणी प्रशांत, यूनियन पैसिफिक और एटिसन, टोपेका और सांता फ़े रेलमार्ग के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में कमीशन किया गया था और इसका उद्देश्य तीन स्थानीय रेलमार्ग टर्मिनलों को मजबूत करना था.

10. किंग्स क्रॉस स्टेशन (लंदन) (King’s Cross Station, London)

किंग्स क्रॉस रेलवे स्टेशन लंदन के प्रमुख परिवहन केंद्रों में से एक है और यह लंदन के किंग्स क्रॉस क्षेत्र में स्थित है. यह स्टेशन ब्रिटिश लाइब्रेरी और रीजेंट पार्क सहित कई पर्यटक आकर्षणों के पास है. किंग्स क्रॉस स्टेशन के पास लंदन के कई होटल हैं. लंदन में इस स्टेशन को अक्टूबर 1952 में खोला गया था.

यह वास्तुकार लुईस क्यूबिट (Lewis Cubitt) द्वारा डिजाइन किया गया था और जॉन और विलियम जे द्वारा निर्मित किया गया था.