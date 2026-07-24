जिसे कोई नहीं कर पाया, वो वैभव ने कर दिखाया, T20I में बना दिया नया विश्व रिकॉर्ड

भारतीय क्रिकेट को एक नया सुपरस्टार मिल गया है। महज 15 साल 118 दिन की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने ऐसा इतिहास रच दिया है, जो आज तक दुनिया का कोई भी क्रिकेटर नहीं कर सका था। हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20I मुकाबले में वैभव ने सिर्फ 19 गेंदों में अर्धशतक जड़कर T20I इतिहास के सबसे कम उम्र के फिफ्टी लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। यह भारतीय सीनियर टीम के लिए उनका सिर्फ चौथा अंतरराष्ट्रीय मैच था, लेकिन उन्होंने अपने बेखौफ अंदाज से दुनिया को परिचित करा दिया। वैभव ने महज 18 गेंदों में 50 रन पूरे किए। उनकी तूफानी पारी में 4 चौके और 4 छक्के शामिल रहे। 300 से ज्यादा दिन पुराना विश्व रिकॉर्ड तोड़ा इससे पहले यह रिकॉर्ड जिब्राल्टर के लुई ब्रूस के नाम था। उन्होंने 2021 में 16 साल 56 दिन की उम्र में माल्टा के खिलाफ अर्धशतक लगाया था। वैभव ने इस रिकॉर्ड को 300 से ज्यादा दिनों के अंतर से तोड़कर नया इतिहास लिख दिया।

T20I क्रिकेट में सबसे कम उम्र में पहला अर्धशतक यहां सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट दी गयी है- रैंक खिलाड़ी उम्र टीम वर्ष 1 वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष 118 दिन भारत 2026 2 लुई ब्रूस 16 वर्ष 56 दिन जिब्राल्टर 2021 3 काविन चड्ढा 16 वर्ष 76 दिन इंडोनेशिया 2026 4 अलुसिने तुराय 16 वर्ष 89 दिन सिएरा लियोन 2023 5 तेनजिन रबगे 16 वर्ष 118 दिन भूटान 2023 फुल-मेंबर ICC देशों में पहले यह रिकॉर्ड अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज (17 वर्ष 296 दिन) के नाम था। अब यह रिकॉर्ड वैभव सूर्यवंशी के नाम दर्ज हो गया है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे युवा ‘फिफ्टी हीरो’ सिर्फ T20I ही नहीं, वैभव सूर्यवंशी अब टेस्ट, वनडे और टी20I तीनों फॉर्मेट को मिलाकर पुरुष अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में 50+ स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं।

खिलाड़ी उम्र फॉर्मेट वर्ष वैभव सूर्यवंशी (भारत) 15 वर्ष 118 दिन T20I 2026 कुशल मल्ला (नेपाल) 15 वर्ष 340 दिन ODI 2020 सचिन और शाहिद अफरीदी को भी पीछे छोड़ा वैभव सूर्यवंशी अब फुल-मेंबर (FM Teams) देशों के उन खिलाड़ियों की लिस्ट में टॉप पर पहुंच गए हैं, जिन्होंने सबसे कम उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पहला अर्धशतक लगाया। खिलाड़ी उम्र फॉर्मेट बनाम वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष 118 दिन T20I जिम्बाब्वे सचिन तेंदुलकर 16 वर्ष 213 दिन टेस्ट पाकिस्तान शाहिद अफरीदी 16 वर्ष 214 दिन वनडे श्रीलंका मुश्ताक मोहम्मद 17 वर्ष 39 दिन टेस्ट भारत मोहम्मद अशरफुल 17 वर्ष 63 दिन टेस्ट श्रीलंका रोहित शर्मा का भारतीय रिकॉर्ड भी टूटा भारत की ओर से T20I में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड पहले रोहित शर्मा के नाम था। उन्होंने 2007 20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 20 साल 143 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की थी। अब यह रिकॉर्ड भी वैभव सूर्यवंशी के नाम हो गया है।