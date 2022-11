Doodle for Google India: कोलकाता के श्लोक मुखर्जी बने इंडिया डूडल फॉर गूगल 2022 के विजेता, जानें इस कांटेस्ट के बारे में

Doodle for Google India contest: कोलकाता के श्लोक मुखर्जी ने इंडिया डूडल फॉर गूगल 2022 का कांटेस्ट जीत लिया है. श्लोक मुखर्जी द्वारा बनाया गया डूडल 'इंडिया ऑन द सेंटर स्टेज' (India on the center stage) पर आधारित था. जानें इस कांटेस्ट के बारे में.

Doodle for Google India contest: कोलकाता के श्लोक मुखर्जी ने इंडिया डूडल फॉर गूगल 2022 का कांटेस्ट जीत लिया है. श्लोक मुखर्जी द्वारा बनाया गया डूडल 'इंडिया ऑन द सेंटर स्टेज' (India on the center stage) पर आधारित था. श्लोक द्वारा बनाये गए डूडल को 14 नवंबर को Google.co.in पर भी दिखाया जा रहा है.

इस साल की प्रतियोगिता में भारत के 100 से अधिक शहरों से कक्षा 1 से 10 तक के बच्चों ने भाग लिया था. जिनमें 115,000 से अधिक प्रविष्टियां इस कांटेस्ट के लिए आई थी. इसमे नेशनल विनर के साथ-साथ 4 ग्रुप विजेता को भी चुना गया है.

इंडिया डूडल फॉर गूगल 2022 का थीम:

इंडिया डूडल फॉर गूगल 2022 का थीम 'अगले 25 वर्षों में, मेरा भारत होगा...' (In the next 25 years, my India will....") था. इस थीम पर आधारित डूडल पर भारत के विभिन्न शहरों के बच्चों ने भाग लिया और अपनी कला का प्रदर्शन किया.

श्लोक मुखर्जी के डूडल का सन्देश:

श्लोक मुखर्जी ने अपने डूडल को शेयर करते हुए यह सन्देश दिया कि "अगले 25 वर्षों में, मेरे भारत में वैज्ञानिक विकास कि मदद से मानवता की बेहतरी के लिए अपना खुद का इको-फ्रेंडली रोबोट विकसित किया जायेगा. भारत पृथ्वी से अंतरिक्ष तक नियमित रूप से अंतरिक्ष यात्रा करेगा। भारत योग और आयुर्वेद में और अधिक विकास करेगा, और आने वाले वर्षों में भारत और मजबूत होगा".

इंडिया डूडल फॉर गूगल 2022 कांटेस्ट के बारे में:

इंडिया डूडल फॉर गूगल 2022 कांटेस्ट 'अगले 25 वर्षों में, मेरा भारत होगा...' पर आधारित था. जिसमे देश भर से 115,000 से अधिक प्रविष्टियां प्राप्त हुई थी.

इस कांटेस्ट के निर्णायक पैनल में एक्टर, फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर, टीवी हस्ती नीना गुप्ता, टिंकल कॉमिक्स की एडिटर इन चीफ, कुरियाकोस वैसियन, यूट्यूब क्रिएटर्स स्लेयपॉइंट, उद्यमी अलीका भट्ट के अतिरिक्त गूगल डूडल टीम शामिल थी.

गूगल डूडल टीम ने कहा कि छात्रों की रचनात्मक और कलात्मक कल्पना बहुत ही उम्दा थी. साथ ही मुख्य रूप से छात्रों ने प्रौद्योगिकी और स्थिरता की उन्नति को अपने डूडल में मुख्य स्थान दिया था.

इसके लिए टीम को 20 फाइनलिस्ट चुनने थे, इसके बाद 20 फाइनलिस्ट डूडल को पब्लिक वोटिंग के लिए रखा गया था.

नेशनल विनर के साथ-साथ 4 ग्रुप विजेता को भी चुना गया है.

इस कांटेस्ट के आयोजन का उद्धेश्य रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना और युवाओं में इस तरह की सोच का विकास करना भी था.

डूडल फॉर गूगल कांटेस्ट के बारे में:

डूडल फॉर गूगल कांटेस्ट, गूगल द्वारा आयोजित एक वार्षिक कला प्रतियोगिता है. जिसमें गूगल छात्रों को अपना खुद का Google डूडल बनाने के लिए आमंत्रित करता है. इसके बाद विनर डूडल को Google.com पर प्रदर्शित किया जाता है. भारत में भी इसका आयोजन किया गया जिसमें K-10 के छात्रों ने भाग लिया.

इसे भी पढ़े

इंग्लैंड बना आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता, जानें कौन चुना गया प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट?