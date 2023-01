Republic Day 2023: भारत का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? जानें यहाँ

Republic Day 2023: भारत के संविधान को 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया था. यह दिवस देश के गणतंत्र में परिवर्तन का प्रतीक है. प्रतिवर्ष 26 जनवरी को शानदार सैन्य और सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम के साथ भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है.

नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर भारत की सैन्य शक्ति का विस्तृत प्रदर्शन किया जाता है साथ ही देश के विभिन्न राज्यों की झांकियों का शानदार प्रदर्शन किया जाता है जो भारत की विविध संस्कृति को प्रस्तुत करता है साथ ही विविधता में एकता का सन्देश देता है.

LIVE: Ceremonial welcome of President Abdel Fattah El-Sisi of Egypt at Rashtrapati Bhavan https://t.co/bRhQwKG9Qi