Rajasthan Patwari Exam 2025 Analysis: राजस्थान पटवारी परीक्षा की समीक्षा, कठिनाई स्तर और अच्छे प्रयास

RSSB Patwari Exam 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की ओर से राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन 38 जिलों के 1030 केंद्रों पर किया जा रहा है। यह परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जा रही है, जिसमें पहली पाली का समय सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक है, जबकि दूसरी दोपहर 3:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक होगी।
इस भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 13 अगस्त, 2025 को जारी कर दिया गया था। आरएसएसबी पटवारी 2025 एटमिट कार्ड के साथ परीक्षा केंद्र पर एक मूल फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ पैन कार्ड/ पासपोर्ट/ ड्राइविंग लाइसेंस/ वोटर आईडी लाना आवश्यक होता है।
परीक्षा में कुल 300 अंकों के लिए 150 सवाल पूछे जाएंगे। गलत उत्तर पर एक तिहाई अंकों की कटौती की जाएगी। वहीं उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि आरएसएसबी पटवारी भर्ती चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और इंटरव्यू को शामिल किया गया है। परीक्षा का स्तर जानने के लिए उम्मीदवार आगे लेख पढ़ें।
RSSB Patwari Exam 2025: महत्वपूर्ण विवरण
राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण विवरण। जिसकी जांच आप नीचे दिए गए टेबल के माध्यम से कर सकते हैं:
|
प्राधिकरण का नाम
|
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB)
|
पद का नाम
|
पटवारी
|
पदों की संख्या
|
3,705
|
चयन प्रक्रिया
|
|
परीक्षा तिथि
|
17 अगस्त 2025
|
पाली
|
|
परीक्षा परिणाम
|
जल्द
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
rssb.rajasthan.gov.in
RSSB Patwari Exam 2025: परीक्षा पैटर्न
नीचे राजस्थान पटवारी परीक्षा 2025 का पैटर्न देखें:
|
विषयों
|
प्रश्न
|
अंक
|
समय
|
सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, राजनीति और भूगोल, सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएँ
|
38
|
76
|
3 घंटे
|
राजस्थान का भूगोल, इतिहास, संस्कृति और राजनीति
|
30
|
60
|
सामान्य अंग्रेजी और हिंदी
|
22
|
44
|
मानसिक क्षमता और तर्क, बुनियादी संख्यात्मक दक्षता
|
45
|
90
|
बेसिक कंप्यूटर
|
15
|
30
|
कुल
|
150
|
300
नोट: उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग की जाएगी। उम्मीदवार के गलत उत्तरों के लिए 1/3 अंक की कटौती की जाएगी।
राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 पहली शिप्ट की 12 बजे समाप्त होने वाली है, जिसके बाद हम आपको एग्जाम रिव्यू देंगे।
