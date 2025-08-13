CGBSE Supplementary Result 2025: छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं का स्कोरकार्ड जल्द ही cgbse.nic.in पर होगा जारी, यहां देखें लेटेस्ट अप्डेट

CGBSE Supplementary Exam Result 2025: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल जल्द ही CGBSE कक्षा 10वीं और 12वीं के सप्लिमेंट्री परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर सकता है। छत्तीसगढ़ सप्लीमेंट्री परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से अपना परिणाम देख सकते हैं।

एक बार CGBSE कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी होने के बाद परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in पर उपलब्ध होंगे। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर के अपना रोल नंबर और कक्षा और जन्मतिथि का उपयोग कर के लॉग इन करना होगा।

CGBSE Supplementary Exam Result 2025 तिथि और समय

छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं और कक्षा 12 के कम्पार्टमेंट परिणाम 2025 की घोषणा जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर हो सकती है। हालांकि सप्लीमेंट्री परीक्षा के परिणाम की घोषणा की तारीख और समय अभी तक निश्चित नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि बोर्ड आने वाले हफ़्तों में परिणाम घोषित कर देगा। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे परिणाम देखने के लिए अपने एडमिट कार्ड तैयार रखें।