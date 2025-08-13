Rajasthan Patwari Admit Card 2025 OUT
CGBSE Supplementary Result 2025: छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं का स्कोरकार्ड जल्द ही cgbse.nic.in पर होगा जारी, यहां देखें लेटेस्ट अप्डेट

CGBSE Supplementary Result 2025: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल जल्द ही CGBSE कक्षा 10वीं और 12वीं के सप्लीमेंट्री रिजल्ट घोषित करेगा। कंपार्टमेंट रिजल्ट देखने का लिंक cgbse.nic.in पर उपलब्ध होगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नवीनतम अपडेट के लिए इस पेज को देखते रहें।

Mahima Sharan
ByMahima Sharan
Aug 13, 2025, 17:59 IST
Chattisgarh Supplementary Result 2025
Chattisgarh Supplementary Result 2025
CGBSE Supplementary Exam Result 2025: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल जल्द ही CGBSE कक्षा 10वीं और 12वीं के सप्लिमेंट्री परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर सकता है। छत्तीसगढ़ सप्लीमेंट्री परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से अपना परिणाम देख सकते हैं।

एक बार CGBSE कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी होने के बाद परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in पर उपलब्ध होंगे। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर के अपना रोल नंबर और कक्षा और जन्मतिथि का उपयोग कर के लॉग इन करना होगा।    

CGBSE Supplementary Exam Result 2025 तिथि और समय

छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं और कक्षा 12 के कम्पार्टमेंट परिणाम 2025 की घोषणा जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर हो सकती है। हालांकि सप्लीमेंट्री परीक्षा के परिणाम की घोषणा की तारीख और समय अभी तक निश्चित नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि बोर्ड आने वाले हफ़्तों में परिणाम घोषित कर देगा। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे परिणाम देखने के लिए अपने एडमिट कार्ड तैयार रखें।

Chhattisgarh Board Supplementary Result 2025: कैसे चेक करें अपना रिजल्ट?

छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं और 12वीं के सप्लीमेंट्री परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित किए जाएंगे। परिणाम देखने के लिए, उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने रोल नंबर और जन्मतिथि का उपयोग करके लॉगिन करना होगा। सप्लीमेंट्री मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।

चरण 1: CGBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

चरण 2: सप्लीमेंट्री रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें।

चरण 3: 10वीं/12वीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर क्लिक करें।

चरण 4: रोल नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें।

चरण 5: 10वीं/12वीं सप्लीमेंट्री मार्कशीट प्रदर्शित होंगी।

चरण 6: आगे के संदर्भ के लिए मार्कशीट डाउनलोड करें।

Mahima Sharan
Mahima Sharan

Sub Editor

Mahima Sharan, working as a sub-editor at Jagran Josh, has graduated with a Bachelor of Journalism and Mass Communication (BJMC). She has more than 3 years of experience working in electronic and digital media. She writes on education, current affairs, and general knowledge. She has previously worked with 'Haribhoomi' and 'Network 10' as a content writer. She can be reached at mahima.sharan@jagrannewmedia.com.

... Read More

