छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए CG बोर्ड सप्लीमेंट्री परीक्षा 2025 का परिणाम जल्द ही जारी होने की उम्मीद है। दूसरी मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की समीक्षा लगभग पूरी हो चुकी है और उम्मीद है कि परिणाम अगस्त 2025 के दूसरे सप्ताह में तक जारी कर दिए जाएंगे
एक बार CGBSE कक्षा 10वीं और 12वीं की सप्लीमेंट्री या दूसरी मुख्य परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। परिणाम देखने के लिए छात्रों को परिणाम साइट पर अपना रोल नंबर दर्ज करना होगा।
नियमित बोर्ड परीक्षाओं में एक या एक से अधिक विषयों में फेल होने वाले छात्रों को CGBSE सप्लीमेंट्री या दूसरी मुख्य परीक्षा देने का अवसर दिया जाता है। इससे उन्हें अपने अंकों में सुधार करने और एक शैक्षणिक वर्ष गंवाए बिना अपनी अपनी पढ़ाई जारी रखने का मौका मिलता है।
CGBSE Supplementary Exam 2025: मुख्य बातें
छात्र सीजी बोर्ड पूरक परीक्षा 2025 कक्षा 10, 12 से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियों और घटनाओं को देखने के लिए नीचे दी गई तालिका देख सकते हैं
|
विवरण
|
डिटेल्स
|
बोर्ड का नाम
|
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE)
|
परीक्षा का नाम
|
सीजीबीएसई पूरक / द्वितीय मुख्य परीक्षा 2025
|
शामिल कक्षाएं
|
कक्षा 10 और कक्षा 12
|
कब आएगा रिजल्ट
|
अगस्त का दूसरा सप्ताह
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
लॉगिन क्रेडेंशियल आवश्यक
|
रोल नंबर
|
परीक्षा का उद्देश्य
|
नियमित सीजी बोर्ड परीक्षाओं में एक या अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों के लिए
CGBSE सप्लीमेंट्री परीक्षा के परिणाम कहां देखें?
उम्मीदवार नीचे दी गई आधिकारिक CGBSE वेबसाइट पर अपने CG बोर्ड सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2025 के परिणाम देख सकते हैं:
cgbse.nic.in
results.cg.nic.in
CG बोर्ड सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2025 कक्षा 10, 12 कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवार अपना CG बोर्ड सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2025 कक्षा 10, 12 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं:
- छत्तीसगढ़ बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in पर जाएं।
- होमपेज पर अपनी कक्षा का "सप्लीमेंट्री/द्वितीय मुख्य परीक्षा परिणाम 2025" लिंक पर क्लिक करें।
- अपनी परीक्षा श्रेणी के आधार पर, उपयुक्त परिणाम विकल्प चुनें, जैसे "कक्षा 10वीं" या "कक्षा 12वीं"।
- अपना रोल नंबर दर्ज करें।
- दर्ज की गई जानकारी की सटीकता की एक बार फिर से पुष्टि करें, फिर "सबमिट करें" या "परिणाम देखें" पर क्लिक करें।
- आपके सीजी बोर्ड पूरक परीक्षा 2025 के परिणाम, विषयवार विभाजित, स्क्रीन पर दिखाई देंगे।
- भविष्य के संदर्भ में प्रवेश प्रक्रिया या आधिकारिक सत्यापन के लिए, परिणाम डाउनलोड करें और प्रिंट करें।
