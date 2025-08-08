छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए CG बोर्ड सप्लीमेंट्री परीक्षा 2025 का परिणाम जल्द ही जारी होने की उम्मीद है। दूसरी मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की समीक्षा लगभग पूरी हो चुकी है और उम्मीद है कि परिणाम अगस्त 2025 के दूसरे सप्ताह में तक जारी कर दिए जाएंगे

एक बार CGBSE कक्षा 10वीं और 12वीं की सप्लीमेंट्री या दूसरी मुख्य परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। परिणाम देखने के लिए छात्रों को परिणाम साइट पर अपना रोल नंबर दर्ज करना होगा।

नियमित बोर्ड परीक्षाओं में एक या एक से अधिक विषयों में फेल होने वाले छात्रों को CGBSE सप्लीमेंट्री या दूसरी मुख्य परीक्षा देने का अवसर दिया जाता है। इससे उन्हें अपने अंकों में सुधार करने और एक शैक्षणिक वर्ष गंवाए बिना अपनी अपनी पढ़ाई जारी रखने का मौका मिलता है।