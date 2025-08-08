UP Board Compartment Result 2025 OUT
Chhattisgarh Board Supplementary Result 2025: सीजीबीएसई कक्षा 10वीं, 12वीं कंपार्टमेंट रिजल्ट जारी, यहां देखें लेटेस्ट डिटेल्स

CG Board Supplementary Result 2025: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए सीजी बोर्ड सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2025 अगस्त के दूसरे सप्ताह में जारी किया जाएगा। छात्र अपने रोल नंबर का उपयोग करके cgbse.nic.in पर अपना परिणाम देख सकते हैं। छात्र बिना एक भी स्कूल वर्ष छोड़े इन परीक्षाओं में अपने अंक बढ़ा सकते हैं।

Aug 8, 2025, 16:38 IST
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए CG बोर्ड सप्लीमेंट्री परीक्षा 2025 का परिणाम जल्द ही जारी होने की उम्मीद है। दूसरी मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की समीक्षा लगभग पूरी हो चुकी है और उम्मीद है कि परिणाम अगस्त 2025 के दूसरे सप्ताह में तक जारी कर दिए जाएंगे

एक बार CGBSE कक्षा 10वीं और 12वीं की सप्लीमेंट्री या दूसरी मुख्य परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। परिणाम देखने के लिए छात्रों को परिणाम साइट पर अपना रोल नंबर दर्ज करना होगा।

नियमित बोर्ड परीक्षाओं में एक या एक से अधिक विषयों में फेल होने वाले छात्रों को CGBSE सप्लीमेंट्री या दूसरी मुख्य परीक्षा देने का अवसर दिया जाता है। इससे उन्हें अपने अंकों में सुधार करने और एक शैक्षणिक वर्ष गंवाए बिना अपनी अपनी पढ़ाई जारी रखने का मौका मिलता है।

 

CGBSE Supplementary Exam 2025: मुख्य बातें

छात्र सीजी बोर्ड पूरक परीक्षा 2025 कक्षा 10, 12 से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियों और घटनाओं को देखने के लिए नीचे दी गई तालिका देख सकते हैं

विवरण

डिटेल्स

बोर्ड का नाम

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE)

परीक्षा का नाम

सीजीबीएसई पूरक / द्वितीय मुख्य परीक्षा 2025

शामिल कक्षाएं

कक्षा 10 और कक्षा 12

कब आएगा रिजल्ट

अगस्त का दूसरा सप्ताह

आधिकारिक वेबसाइट

cgbse.nic.in

लॉगिन क्रेडेंशियल आवश्यक

रोल नंबर

परीक्षा का उद्देश्य

नियमित सीजी बोर्ड परीक्षाओं में एक या अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों के लिए

CGBSE सप्लीमेंट्री परीक्षा के परिणाम कहां देखें?

उम्मीदवार नीचे दी गई आधिकारिक CGBSE वेबसाइट पर अपने CG बोर्ड सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2025 के परिणाम देख सकते हैं:

cgbse.nic.in

results.cg.nic.in

CG बोर्ड सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2025 कक्षा 10, 12 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार अपना CG बोर्ड सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2025 कक्षा 10, 12 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं:

  • छत्तीसगढ़ बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in पर जाएं।
  • होमपेज पर अपनी कक्षा का "सप्लीमेंट्री/द्वितीय मुख्य परीक्षा परिणाम 2025" लिंक पर क्लिक करें।
  • अपनी परीक्षा श्रेणी के आधार पर, उपयुक्त परिणाम विकल्प चुनें, जैसे "कक्षा 10वीं" या "कक्षा 12वीं"।
  • अपना रोल नंबर दर्ज करें।
  • दर्ज की गई जानकारी की सटीकता की एक बार फिर से पुष्टि करें, फिर "सबमिट करें" या "परिणाम देखें" पर क्लिक करें।
  • आपके सीजी बोर्ड पूरक परीक्षा 2025 के परिणाम, विषयवार विभाजित, स्क्रीन पर दिखाई देंगे।
  • भविष्य के संदर्भ में प्रवेश प्रक्रिया या आधिकारिक सत्यापन के लिए, परिणाम डाउनलोड करें और प्रिंट करें।


Mahima Sharan
Mahima Sharan

Sub Editor

Mahima Sharan, working as a sub-editor at Jagran Josh, has graduated with a Bachelor of Journalism and Mass Communication (BJMC). She has more than 3 years of experience working in electronic and digital media. She writes on education, current affairs, and general knowledge. She has previously worked with 'Haribhoomi' and 'Network 10' as a content writer. She can be reached at mahima.sharan@jagrannewmedia.com.

