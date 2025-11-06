UP Board Exam Date 2026 Released
Focus
Quick Links

Air Force Agniveer 02/2026 Result [OUT]: इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर रिजल्ट 2025 agnipathvayu.cdac.in पर जारी, यहां चेक करें मेडिकल असिस्टेंट परिणाम

By Vijay Pratap Singh
Nov 6, 2025, 13:19 IST

Air Force Agniveer 02/2026 Result 2025 OUT: इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार अपना रिजल्ट agnipathvayu.cdac.in पर देख सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर रिजल्ट 2025, मेडिकल असिस्टेंट परिणाम देखने के लिए उम्मीदवारों को Username or Email ID और Password दर्ज करना होगा। 

Add as a preferred source on Google
Join us
Air Force Agniveer 02/2026 Result OUT
Air Force Agniveer 02/2026 Result OUT

Indian Air Force Agniveer 02/2026 Result OUT: इंडियन एयरफोर्स (IAF) ने अग्निवीर 02/2026 भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट agnipathvayu.cdac.in पर जारी कर दिया है। अब उम्मीदवार अपना एयरफोर्स अग्निवीर रिजल्ट 2025 ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर रिजल्ट 2025, मेडिकल असिस्टेंट परिणाम देखने के लिए अभ्यर्थियों को अपना Username या Email ID और Password दर्ज करना होगा। परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवार चयन प्रक्रिया के अगले चरण के लिए पात्र माने जाएंगे।

एयरफोर्स अग्निवीर रिजल्ट 2025

अग्निवीर वायु 02/2026 के लिए इंडियन एयरफोर्स की लिखित परीक्षा 25 सितंबर 2025 से विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। अब परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवार अपना IAF अग्निवीर रिजल्ट 2025 और स्कोर कार्ड आधिकारिक वेबसाइट agnipathvayu.cdac.inसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। स्कोर कार्ड और रिजल्ट देखने के लिए डायरेक्ट लिंक इस लेख में उपलब्ध है।

Air Force 02/2026 Agniveer Result 2025 Link

वायु सेना अग्निवीर 02/2026 रिजल्ट लिंक अब एक्टिव है। उम्मीदवार अपना परिणाम अब आधिकारिक वेबसाइट agnipathvayu.cdac.in पर ऑनलाइन देख सकते हैं। परिणाम देखने के लिए उपयोगकर्ता नाम (Username) या ईमेल आईडी (Email ID) और पासवर्ड (Password) दर्ज करना अनिवार्य है। परीक्षा में सफल उम्मीदवार चयन प्रक्रिया के अगले चरण के लिए पात्र माने जाएंगे।

Air Force Agniveer 02/2026 Result Login Link

यहां क्लिक करें

IAF Group Y Medical Assistant Airmen 02/2026 Result Out

भारतीय वायु सेना ने ग्रुप Y मेडिकल असिस्टेंट एयरमैन 02/2026 के परिणाम भी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। उम्मीदवार अब agnipathvayu.cdac.in पर या ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके लॉग इन करके अपना परिणाम देख सकते हैं। सफल उम्मीदवार अगले चयन चरण के लिए पात्र होंगे।

Indian Airforce Agniveer Result 02/2026 कैसे चेक करें? 

उम्मीदवार नीचे दिए स्टेप्स को फॉलो करके अपना एयरफोर्स अग्निवीर रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

  • आप पहले आधिकारिक IAF अग्निवीर पोर्टल agnipathvayu.cdac.in पर जाएं।

  • फिर होमपेज पर “उम्मीदवार लॉगिन (Candidate Login)” टैब पर क्लिक करें।

  • फिर अपनी ईमेल आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करके लॉगिन करें।

  • लॉगिन करने के बाद, आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा

  • इसे डाउनलोड करें और प्रिंटआउट निकाल लें।

Air force Agniveer Result 2025 पर उल्लिखित विवरण क्या है?

एयरफोर्स अग्निवीर रिजल्ट पर आम तौर पर निम्नलिखित विवरण उल्लिखित होते हैं, जिन्हें उम्मीदवारों को जरूर चेक करना चाहिए:

  1. उम्मीदवार का नाम (Candidate Name)

  2. रोल नंबर / एप्लीकेशन नंबर (Roll Number / Application Number)

  3. पिता का नाम (Father’s Name)

  4. जन्म तिथि (Date of Birth)

  5. श्रेणी (Category)

  6. लिखित परीक्षा का स्कोर / अंक (Written Exam Marks/Score)

  7. चयन स्थिति (Selection Status / Qualified / Not Qualified)

  8. और अन्य डिटेल्स 

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Latest Stories

Popular Searches

Latest Education News