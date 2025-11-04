ASRB Admit Card 2025: एसीआरबी एडमिट कार्ड asrb.org.in पर जारी, डाउनलोड करें NET, ARS, SMS और STO हॉल टिकट PDF

SBI Clerk Prelims Result OUT, Direct Link Here
Focus
By Vijay Pratap Singh
Nov 4, 2025, 15:30 IST

एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट्स रिक्रूटमेंट बोर्ड (ASRB) ने NET, ARS, SMS (T-6) और STO (T-6) परीक्षा- 2025 के संयुक्त कंप्यूटर आधारित टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक asrb.org.in पर सक्रिय कर दिया है। डाउनलोड लिंक और अन्य जानकारी यहां देखें।

ASRB Admit Card 2025 Download Link
ASRB Admit Card 2025 Download Link

एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट्स रिक्रूटमेंट बोर्ड (ASRB) ने asrb.org.in पर NET, ARS, SMS (T-6) और STO (T-6) परीक्षा- 2025 के संयुक्त कंप्यूटर आधारित टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड अपलोड कर दिया है। यह परीक्षा 11 से 13 नवंबर, 2025 तक आयोजित की जाएगी। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे अपनी लॉगिन जानकारी का उपयोग करके आधिकारिक वेबसाइट से ASRB एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहां ASRB AO एडमिट कार्ड का लिंक और इसे डाउनलोड करने का तरीका देख सकते हैं।

ASRB Admit Card 2025 Download Link

NET, ARS, SMS (T-6) और STO (T-6) परीक्षा- 2025 के संयुक्त कंप्यूटर आधारित टेस्ट के लिए हॉल टिकट डाउनलोड लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर दिया गया है। आप नीचे दिए गए लिंक से इसे सीधे डाउनलोड कर सकते हैं-

ASRB एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड लिंक

ASRB एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें?

  •    ASRB की आधिकारिक वेबसाइट - asrb.org.in पर जाएं।

  •    होम पेज पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिंक - 'DOWNLOAD ADMISSION CERTIFICATE FOR TIER-I OF AO AND F&AO EXAMINATION-2025' पर क्लिक करें।

  •    अपनी जानकारी दर्ज करें, जैसे कि आपका Registration नंबर (जो ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करते समय मिला था) और जन्म तिथि (जो आपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी थी)।

  •    ASRB FAO एडमिट कार्ड और ASRB AO एडमिट कार्ड डाउनलोड करें।

  •    भविष्य में उपयोग के लिए इसकी एक कॉपी अपने पास रखें।

