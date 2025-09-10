Bihar Staff Nurse Result 2025: बिहार स्टाफ नर्स रिजल्ट कब आएगा और कहां से कर सकेंगे चेक, जानें

Bihar Staff Nurse Result 2025: बीटीएससी स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी परिणाम जारी होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। इस परिणाम के साथ ही श्रेणीवार कट-ऑफ अंक और मेरिट सूची भी जारी की जाएगी। बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर परिणाम उपलब्ध कराएगा। यह परीक्षा 30 और 31 जुलाई तथा 1 अगस्त 2025 को दो-दो पालियों में तथा 3 अगस्त 2025 को एक पाली में सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी। परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थी आवश्यक विवरण दर्ज कर इसे डाउनलोड और देख सकेंगे।

BTSC Staff Nurse Result 2025 Kab Aayega?

BTSC स्टाफ नर्स रिजल्ट 2025 की घोषणा सितंबर 2025 के दूसरे सप्ताह में होने की संभावना है। परीक्षा 30 जुलाई से 3 अगस्त 2025 के बीच आयोजित की गई थी। रिजल्ट और कट-ऑफ मार्क्स BTSC की आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जारी किए जाएंगे।