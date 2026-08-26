Bihar STET Online Form 2026: बिहार STET रजिस्ट्रेशन के 5 दिन बाकी, डायरेक्ट लिंक से तुरंत करें अप्लाई
Bihar STET Online Form 2026: बिहार STET रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 31 अगस्त को समाप्त होने जा रही है। इच्छुक उम्मीदवार लेख में दिए डायरेक्ट लिंक से आवेदन पूरा कर सकते हैं।
Bihar STET Online Form 2026: बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड (BSEB) की ओर से ऑनलाइन आवेदन समाप्त होने जा रहे हैं। अधिसूचना के अनुसार आवेदन प्रक्रिया 17 अगस्त से शुरू की गई है। जिसकी अंतिम तिथि 31 अगस्त निर्धारित की गई है। बीएसईबी की ओर से अंतिम तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अंतिम समय में आने वाली तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए उम्मीदवार आगे लेख में दिए डायरेक्ट लिंक से आवेदन करें।
Bihar STET 2026 Application Form Date: हाइलाइट्स
बिहार STET ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 31 अगस्त को समाप्त कर दी जाएगी। पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवार नीचे दिए टेबल में महत्वपूर्ण विवरणों की जांच कर सकते हैं।
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परीक्षा का नाम
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बिहार STET 2026
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भर्ती बोर्ड
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बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड (BSEB)
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एप्लिकेशन मोड
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ऑनलाइन
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परीक्षा का तरीका
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कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT)
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आवेदन तिथि
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17 से 31 अगस्त, 2026
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ऑफिशियल वेबसाइट
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bsebstet.org
Bihar STET 2026 Link: आवेदन लिंक
बिहार एसटीईटी भर्ती 2026 अभियान के तहत माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक पदों को भरा जाएगा। आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता सहित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों को अंतिम तिथि से पहले आवेदन पूरा करने की सलाह दी जाती है। आपकी सुविधा के लिए आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक यहां उपलब्ध करा दिया है।
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बिहार एसटीईटी भर्ती 2026 लिंक
Bihar STET 2026 Application Fees: आवेदन शुल्क
बिहार STET 2026 फॉर्म भरने के लिए कैटेगरी वाइज आवेदन शुल्क नीचे दिए टेबल में है। उम्मीदवार पेपर 1 पेपर 2 का शुल्क जानें:
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कैटेगरी
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पेपर 1 और पेपर 2
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पेपर 1 और पेपर 2
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जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी
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960 रुपये
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1440 रुपये
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एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी
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760 रुपये
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1140 रुपये
Bihar STET 2026 Application Form ऑनलाइन कैसे भरें?
उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप को फॉलो कर अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं:
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट stetregistration.cbrt.co.in पर जाएं।
स्टेप 2 अब रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर जाएं।
स्टेप 3 अपनी जरूरी डिटेल्स भरें।
स्टेप 4 OTP का उपयोग करके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें।
स्टेप 5 यूजर आईडी, पासवर्ड और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
स्टेप 6 आईडी और पासवर्ड दर्ज कर लॉग इन करें।
स्टेप 7 एप्लिकेशन फॉर्म व्यक्तिगत, शैक्षणिक और अन्य आवश्यक विवरण दर्ज करें।
स्टेप 8 आवेदन शुल्क जमा करें और प्रिंट आउट लेना ना भूलें।
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
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